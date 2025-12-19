Kílómetragjaldið bitni helst á sparneytnum eldsneytisbílum

Formaður Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir nýsamþykkt lög um kílómetragjald helst bitna á eigendum sparneytinna eldsneytisbíla. Hann segir breytinguna furðulega þar sem hún sé ekki í þágu vistvænna samgangna.
„Við höfum verið með þetta kílómetragjald, sex krónur á rafbíla og tvær krónur á tengiltvinnbíla. Þannig að þetta er umtalsverð hækkun á kílómetragjaldinu sem slíku,“ sagði Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB), í Reykjavík síðdegis í dag.
Frumvarpið varð að lögum síðdegis í gær og taka þau gildi 1. janúar. Gjaldið fer eftir þyngd bíla en greiða þarf 6,95 krónur fyrir öll ökutæki undir 3500 kílóum. Samkvæmt greiningu FÍB mun rekstrarkostnaður sparneytinna eldsneytisbíla og tengiltvinnbíla hækka til muna.
Eigendur ökutækjanna þurfa að skrá kílómetrastöðu ökutækisins að minnsta kosti einu sinni á ári, en ef það er ekki gert þarf að greiða vanskráningargjald. Reiknaður verður út áætlaður meðalakstur hvers og greiða eigendur farartækjanna mánaðarlega.
„Þessar breytingar hafa þau áhrif að eyðslufrekir, þungir, stórir jeppar, pick-uppar og öflugir bílar, þeir verða með töluvert lægri rekstrarkostnað á nýju ári heldur en þeir voru með í ár,“ segir Runólfur og tekur fram að gjaldið sé þá á kostnað þeirra á minni bílum.
Samhliða þessum breytingum verður vörugjald á bensínlítra og olíugjald á dísillítra fellt niður. Auður Daníelsdóttir, forstjóri Orkunnar, sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar að dæluverð eldsneytis muni lækka strax um áramótin, um tæpar hundrað krónur.
„Við þekkjum það kannski allir að keisarinn tekur það sem keisarinn vill, en nú höfum við þetta. Þetta eru gríðarlega miklar breytingar og sumt af þessu er nú svolítið furðulegt því að oft er verið að flagga því að það sé verið að leggja einhverja hagræna hvata til þess að gera samgöngur vistvænni,“ segir Runólfur.