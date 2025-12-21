Innlent

Ætlar að skýra hve­nær rjúfa megi þagnar­skyldu

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Alma Möller, heilbrigðisráðherra, ætlar að skýra betur hvenær heilbrigðisstarfsmenn mega rjúfa þagnarskyldu, til dæmis þegar grunur er um stigvaxandi heimilisofbeldi.
Heilbrigðisráðherra hyggst skýra það hvenær heilbrigðisstarfsmenn eru undanþegnir þagnarskyldu. Helstu málsaðilar verða kallaðir á fund ráðherra og næstu skref metin.

Þagnarskylda hefur verið til mikillar umræðu meðal lækna og annars heilbrigðisstarfsfólks að undanförnu og sérstaklega eftir að dómur yfir Margréti Höllu Löf féll í vikunni. Hún var sakfelld fyrir að hafa drepið föður sinn og fyrir stórfellda og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni.

Báðir foreldrar hennar höfðu fyrir þessa árás oft leitað til lækna, sem margir höfðu áhyggjur af ofbeldin sem þau voru beitt. Foreldrar hennar vildu þó ekki að málið yrði tilkynnt eða leitað til lögreglu og kom fram í dómi að þau óttuðust viðbrögð dóttur sinnar og annarra.

Formaður Læknafélagsins kallaði í vikunni eftir því að þagnarskyldan yrði skýrð frekar, sérstaklega með tilliti til folks í viðkvæmri stöðu, eins og fólks með heilabilun.

Fram kemur í lögum að rjúfa megi þagnarskyldu sé rökstudd ástæða til og brýn nauðsyn.

„Það er ef að ofbeldi er til dæmis stigvaxandi eða ef fólk heldur að lífi kunni að vera ógnað. Þá myndi það falla þar undir. En þetta er að sjálfsögðu alltaf erfitt að meta. Þegar lögunum var breytt þá voru skoðanir skiptar en við munum taka á þessu snúning og byrja að funda með helstu aðilum sem eru Landspítalinn, Læknafélagið og ríkislögreglustjóri,“ segir Alma Möller, heilbrigðisráðherra. 

Skoðað verði hvort skýra þurfi lagaákvæðið eða hvort muni nægja að gefa út leiðbeiningar eða verklagsreglur. Hún segist viss um að þetta þurfi að skýra.

„Ég hugsa að það þurfi að gera það já, en ég er ekki endilega viss að það þurfi að breyta lögum. En í það minnsta að gefa út leiðbeiningar og verklagsreglur og kannski fylgja eftir með fræðslu.“

