Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Tómas Arnar Þorláksson skrifar 19. desember 2025 11:45 Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. vísir Veðurfræðingur segir of snemmt að segja til um hvort jólin í ár verði rauð eða hvít. Hann tekur þó fram að hæð verður yfir landinu með rólindis veðri eftir jóladag en búast megi við því að hvöss suðvestanátt lendi á landinu á aðfangadag. „Það er að eiga sér stað umbreyting í veðurkerfunum og það tekur við mikið háþrýstisvæði með rólegu veðri en á meðan á þeirri umbreytingu stendur sem mun hitta að öllum líkindum á aðfangadag og fram að jóladag. Þá er reiknað með því að það verði hvöss suðvestanátt með leysingu og hita á landinu. Því við vorum að tala um Vík í þessu samhengi. það hefur í för með sér að það verður alda sunnan úr hafi sem skellur á suðurströndinni. Það er held ég óhjákvæmilegt,“ segir Einar Sveinbjörnsson í samtali við fréttastofu. Búast má við ágætu veðri yfir hátíðirnar. Spurður hvort það megi búast við stormi eða veðurviðvörunum á aðfangadag og jóladag segir hann: „Hann verður sennilega sunnanstæður. Það er ekki gott að segja hvað verður. Aðalóvissan er hversu lengi þetta er að fara yfir. Við verðum undir mikilli háloftaröft sem er hægfara. Þetta gæti staðið á annan sólarhringinn en þetta gæti líka gengið yfir á fjórum til sex klukkustundum. Í því liggur óvissan.“ Hann hvetur fólk til að fylgjast vel með veðurspám áður en lagt er í ferðalag um jólin. Eru allar líkur á að það verði rauð jól hjá okkur? „Það er hins vegar meiri óvissa um það. Það eru allavega líkur fyrir því á aðfangadag að það verði hlýindi um allt land, hvað svo sem verður á jóladag og annan í jólum.“ Veður Jól Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Katrín orðin stjórnarformaður Innlent Fleiri fréttir „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Bein útsending: Logi kynnir aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Þrír vasaþjófar handteknir á gistiheimili Laugarneshverfi Starfslokasamningar undirstofnana kostað hátt í 175 milljónir Reynslubolti kveður lögregluna Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Skoða að koma á ferjusamgöngum milli Skotlands og Seyðisfjarðar Viðreisn gæti reynst í lykilstöðu milli blokkanna Frumvarp um kílómetragjald samþykkt og þingmenn komnir í jólafrí Barnavernd fylgist með fleiri ófrískum konum í neyslu en síðustu ár Fleiri óléttar konur í neyslu á borði barnaverndar og spennandi kosningar framundan Sjá meira