Sæti á HM 2026 í boði á Hampden Park í kvöld

Stórleikur kvöldsins fer fram á Hampden Park í Glasgow þar sem Skotar og Danir spila hreinan úrslitaleik um sæti á heimsmeistaramótinu næsta sumar.
Steve Clarke gæti orðið fyrsti þjálfari skoska karlalandsliðsins til að komast á HM síðan Craig Brown fór með liðið á HM í Frakklandi 1998.
Danir hafa verið fastagestir á heimsmeistaramótum en Skotar hafa beðið í næstum því 28 ár.
Landsliðsþjálfarinn Steve Clarke fullyrðir að Skotland sé í „góðri stöðu“ fyrir „úrslitaleikinn“. Skotland verður að sigra Dani til að tryggja sér sæti á mótinu í fyrsta sinn síðan 1998. Dönum nægir jafntefli.
„Leikmennirnir skilja mikilvægi leiksins en þeir þurfa bara að undirbúa sig fyrir fótboltaleik og tryggja að þeir einbeiti sér að því hvernig við viljum spila og hvað Danir gætu gert,“
„Ef þeir fara út á völlinn og spila eins og þeir geta, þá tel ég að þeir séu nógu góðir til að ná þeim úrslitum sem við þurfum,“ sagði Clark.
Skotland tapaði 3-2 á útivelli gegn Grikklandi á laugardag en er einu stigi á eftir Danmörku, sem gerði óvænt 2-2 jafntefli á heimavelli gegn Hvíta-Rússlandi á sama tíma. Bæði lið þurfa því að gera mun betur en þá ætli þau á HM.
Clarke viðurkenndi að lið hans hefði ekki verið upp á sitt besta í þessari undankeppni en lagði áherslu á: „Þetta var alltaf sú sviðsmynd sem við sáum fyrir okkur, úrslitaleikur á heimavelli gegn Danmörku til að komast áfram. Við erum með þau stig sem þarf til að tryggja að þetta sé úrslitaleikurinn sem við vildum allir. Í fótbolta ganga hlutirnir stundum ekki upp. Það mikilvægasta í undankeppni eru stigin,“ sagði Clark.
„Við vorum dregin úr þriðja styrkleikaflokki en erum nú þegar í öðru sæti. Við viljum taka eitt skref í viðbót og enda á toppi riðilsins,“ sagði Clark en hann hefur stýrt liðinu síðan í maí 2019 og hefur komið Skotlandi á tvö Evrópumót í röð.
„Leikmennirnir hafa sýnt að þeir vita hvernig á að komast á stórmót, svo komum við á annað mót,“ sagði þessi 62 ára gamli þjálfari.
„Í upphafi sagði ég að við hefðum ekki næga reynslu, við hefðum ekki nógu marga landsleiki í hópnum. Nú höfum við nógu marga landsleiki og reynslu og vonandi getur sú reynsla, ásamt hæfileikunum í hópnum, skipt sköpum.“
Kvöldið fyrir svo stóran leik sagðist Clarke vera frekar rólegur en bætti við: „Ég treysti alltaf leikmönnunum mínum. Strákarnir virðast vera í nokkuð góðu skapi. Allir eru í góðri stöðu,“ sagði Clarke.
Skotland hóf þessa undankeppni með markalausu jafntefli í Kaupmannahöfn, en þeir hafa unnið síðustu þrjá heimaleiki sína gegn Danmörku.
Andrúmsloftið á Hampden hefur ekki alltaf verið jákvætt í síðustu tveimur heimaleikjum. Púað var í hálfleik í 3-1 sigrinum á Grikklandi í október, á meðan sumir bauluðu eftir 2-1 sigur á Hvíta-Rússlandi.
„Við þurfum áhorfendur með okkur,“ bætti Clarke við. „Við þurfum líklega meira á þeim að halda á erfiðum augnablikum. Ef við vinnum öll saman getum við gert þetta að frábæru kvöldi fyrir þjóðina.“
Munu heppnin, efasemdir Dana og hávaðinn á Hampden vera Skotum í hag? Það ræðst í kvöld og leikurinn verður sýndur beint á SÝN Sport Viaplay frá klukkan 19.35.