Sjáðu mörkin úr kær­komnum sigri West Ham og tvennu Haalands

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Erling Haaland hefur skorað þrettán mörk í fyrstu tíu umferðum ensku úrvalsdeildarinnar.
Erling Haaland hefur skorað þrettán mörk í fyrstu tíu umferðum ensku úrvalsdeildarinnar. getty/Robbie Jay Barratt

West Ham United vann langþráðan sigur í ensku úrvalsdeildinni í gær á meðan Erling Haaland hélt áfram að raða inn mörkum.

West Ham vann sinn fyrsta leik undir stjórn Nunos Espírito Santo þegar liðið lagði Newcastle United að velli, 3-1.

Newcastle náði forystunni strax á 4. mínútu með marki Jacobs Murphy. Lucas Paquetá jafnaði á 35. mínútu og á fimmtu mínútu í uppbótartíma komst West Ham yfir með sjálfsmarki Svens Botman.

Þegar sjö mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma gulltryggði tékkneski miðjumaðurinn Tomás Soucek sigur Hamranna sem eru komnir með sjö stig í 18. sæti deildarinnar. Skjórarnir eru í 13. sætinu með tólf stig.

Klippa: West Ham - Newcastle 3-1

Haaland skoraði tvö mörk þegar Manchester City bar sigurorð af Bournemouth á heimavelli, 3-1. Norðmaðurinn er langmarkahæstur í ensku úrvalsdeildinni með þrettán mörk, sjö mörkum meira en næstu menn.

Haaland kom City yfir á 17. mínútu en Tyler Adams jafnaði átta mínútum síðar. Haaland skoraði sitt annað mark á 33. mínútu, aftur eftir undirbúning Rayans Cherki.

Nico O'Reilly gerði svo þriðja mark City eftir klukkutíma og þar við sat.

Klippa: Man. City - Bournemouth 3-1

City situr í 2. sæti deildarinnar með nítján stig, sex stigum á eftir toppliði Arsenal. Bournemouth, sem tapaði aðeins sínum öðrum leik á tímabilinu í gær, er með átján stig í 4. sætinu.

Mörkin úr leikjunum tveimur í ensku úrvalsdeildinni í gær má sjá hér fyrir ofan.

