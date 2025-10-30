Fjárhagsstaða embættis ríkislögreglustjóra er alvarleg, en áætlaður halli árin 2023 til 2025 er 1,49 milljarður, eða 5,4 prósent af 27,4 milljarða veltu stofnunarinnar þessi ár. Embættið harmar mistök sem voru gerð í tengslum við viðskipti við félagið Intra.
„Við áætlanagerð undir lok árs 2024 var ljóst að fjárhagsstaða embættis ríkislögreglustjóra var mjög alvarleg vegna viðvarandi almannavarnarástands á Suðurnesjum, öryggisgæslu vegna opinberra viðburða og heimsókna á vegum stjórnvalda, fjölgunar útkalla vegna alvarlegra ofbeldisbrota og aukning verkefna tengdum umsækjendum um alþjóðlega vernd,“ segir í tilkynningu frá embætti ríkislögreglustjóra sem birt var í kvöld.
Gripið hafi verið til ráðstafana sem fela í sér niðurskurð og hagræðingar.
„Hafa þær tekið mið af forgangsröðun verkefna með tilliti til viðvarandi verkefnaálags. Þá hefur verið skoðað að sameina eða hætta verkefnum, endurskoða samninga og innkaup, styrkja innra eftirlit og vinna með dómsmálaráðuneytinu að því að aðlaga ramma að fjárlögum ársins 2026.“
„Óhjákvæmilegt hefur verið að ráðast í uppsagnir starfsmanna, auk þess að ráða ekki í þær stöður sem losna og ekki framlengja tímabundna ráðningu starfsmanna, þar á meðal tímabundna ráðningu ráðgjafans sem hefur verið til umfjöllunar í fjölmiðlum.“
„Embætti ríkislögreglustjóra harmar þau mistök sem gerð voru í tengslum við viðskipti við félagið Intra og mun læra af þeim mistökum sem gerð voru,“ segir í tilkynningunni.
Ríkislögreglustjóri hefur greitt ráðgjafafyrirtækinu Intra ráðgjöf 160 milljónir króna fyrir þjónustu þess. Meðal þess sem fyrirtækið rukkaði tugi þúsunda fyrir var að skreppa í verslanir Jysk og íhuga uppsetningu á píluspjaldi.
Fyrrverandi starfsmaður í landamæradeild ríkislögreglustjóra, sem var sagt upp störfum í vikunni, getur ekki orða bundist yfir framferði embættis ríkislögreglustjóra. Hann segir að störf þriggja starfsmanna í landamæradeildinni hafi verið lögð niður, og erfitt sé að sjá hvernig embættið ætli að standa undir þeim kröfum sem gerðar eru til deildarinnar í framhaldinu. Konurnar þrjár sem sagt var upp hafi nýlega lýst yfir áhyggjum og óánægju með framgöngu nýs deildarstjóra landamæradeildarinnar.