Verk­lagi á­bóta­vant og krefur ríkis­lög­reglu­stjóra skýringa

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.
Dómsmálaráðherra segir það blasa við að ríkislögreglustjóri hefði mátt standa betur að málum er varðar samstarf og greiðslur til stjórnandaráðgjafa sem nema tæpum 200 milljónum. Samkvæmt lögum hefði átt að ráðast í útboð og harmar embættið að það hafi ekki verið gert. 

Greint var frá því í gær að embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra hafi greitt ráðgjafafyrirtækinu Intra alls 190 milljónir króna á átta ára tímabili á meðan Sigríður Björk Guðjónsdóttir sinnti embættunum.

Umrædd ráðgjöf fólst meðal annars í búðarferð í Jysk og uppsetningu á píluspjaldi.

Embættið sendi frá sér tilkynningu í gærkvöld þar sem kom fram að Þórunn Óðinsdóttir, eigandi Intra, hafi verið ráðin tímabundið í fullt starf. Það væri hagkvæmari ráðstöfun.

Sigríður Björk gaf ekki kost á viðtali en síðan hún tók við embættinu árið 2020 hefur Þórunn tekið við greiðslum sem nema samtals um 160 milljónum sem gerir um 2,4 milljónir á mánuði samkvæmt útreikningum fréttastofu.

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra lítur málið alvarlegum augum.

„Mér finnst eðlilegt að funda með ríkislögreglustjóra svo ég geti fengið skýringar á því hvernig þetta mál horfir við embættinu og hvaða gögn eru þarna undir.“

Intra stýrði til að mynda flutningum embættisins frá Skúlagötu í Skógarhlíð. Jysk hafi orðið fyrir valinu vegna hagkvæmra verða og sinnti Þórunn innkaupum en eiginmaður hennar er stjórnarformaður Jysk á Íslandi. Í tilkynningu frá embætti ríkislögreglustjóra er harmað að verkefnið hafi ekki verið sett í útboð.

„Ég meina það er af ástæðu að það eru settar reglur um umgjörð þessara mála. Við erum með nokkuð skýran ramma um útboð og við hvaða fjárhæð skal miða. Mér finnst það nú blasa við að þetta hefði mátt vinna betur hjá ríkislögreglustjóra en raun varð á.“

Of snemmt sé að segja til um hvaða afleiðingar málið muni hafa. Hún ítrekar að reglurnar séu skýrar.

„Þær þjóna auðvitað því markmiði að vel sé farið með fé almennings og varðveita þetta trúnaðarsamband þeirra sem sýsla með fjármuni ríkisins og almennings.“

