Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool

Karl-Heinz Rummenigge, ráðgjafi hjá Bayern München, gagnrýndi eyðslu liðanna í ensku úrvalsdeildinni og nefndi kaupin á Florian Wirtz og Nick Woltemade í því samhengi.
Liverpool keypti Wirtz frá Bayer Leverkusen fyrir 116 milljónir punda og Newcastle United pungaði út 65 milljónum punda fyrir Woltemade sem kom frá Stuttgart. Bayern hafði áhuga á báðum leikmönnunum.
„Ég finn til með Florian Wirtz því ég tel að leikmanninum hefði verið betur borgið hjá Bayern,“ sagði Rummenigge við Welt.
„Við hefðum getað keypt Woltemade en ég segi líka að Bayern væri skynsamt að taka ekki þátt í öllu fjárhagslega brjálæðinu.“
Bayern keypti reyndar Luis Díaz frá Liverpool fyrir 65 milljónir punda í sumar, jafn háa upphæð og Newcastle keypti Woltemade á.
Wirtz hefur ekki enn skorað eða lagt upp mark fyrir Liverpool en er þrátt fyrir það hinn rólegasti. Í viðtali við Sky í Þýskalandi sagðist hann þess fullviss að mörkin og stoðsendingarnar kæmu fljótlega því hann hefði ekki spilað illa fram til þessa á tímabilinu.
Woltemade hefur skorað eitt mark í þremur leikjum fyrir Newcastle. Þessum stóra og stæðilega framherja er ætlað að fylla skarð Alexanders Isak sem fór til Liverpool fyrir metverð á lokadegi félagaskiptagluggans.
Ungi ítalski miðvörðurinn Giovanni Leoni, sem kom til Liverpool í sumar, sleit krossband í hné í fyrsta leik sínum fyrir liðið, í 2-1 sigrinum gegn Southampton í enska deildabikarnum í fótbolta í gærkvöld.
Ousmané Dembélé, leikmaður Paris Saint-Germain og franska landsliðsins, fékk stærstu einstaklingsverðlaun fótboltans, Gullboltann, í fyrradag. En átti annar leikmaður meira skilið í kjörinu?
Alexander Isak skoraði sitt fyrsta mark fyrir Liverpool í 2-1 sigri liðsins á Southampton í enska deildabikarnum. Hugo Ekitike tryggði sigurinn og hlaut rautt spjald fyrir fagn sitt í kjölfarið.
Franski framherjinn Hugo Ekitike hefur farið frábærlega af stað með Liverpool en verður í banni gegn Crystal Palace á laugardaginn eftir vægast sagt heimskulega hegðun að mati Arne Slot, knattspyrnustjóra Liverpool.