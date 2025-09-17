Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fótbolti - 1. deild karla
Keflavík
Njarðvík
Fótbolti - Meistaradeild karla
Bayern München
Chelsea
Fótbolti - Meistaradeild karla
Liverpool
Atlético Madrid
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
miðvikudagur 17. september 2025
10 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fótbolti - 1. deild karla
Keflavík
Njarðvík
Fótbolti - Meistaradeild karla
Bayern München
Chelsea
Fótbolti - Meistaradeild karla
Liverpool
Atlético Madrid
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Linsan datt út en varði samt tvö víti
Enski boltinn
Leik lokið: Keflavík - Njarðvík 1-2 | Njarðvík leiðir Suðurnesjaslag en missir Omar út
Íslenski boltinn
Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar
Fótbolti
Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund
Íslenski boltinn
Rosalegt prump samherja setti Hatton út af laginu
Golf
Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“
Enski boltinn
Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“
Enski boltinn
Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja
Íslenski boltinn
Sonur Rickys Hatton tjáir sig: „Elska þig, pabbi“
Sport
Sverrir strax úr frystinum eftir brottreksturinn
Fótbolti
Fleiri fréttir
Í beinni: HK - Þróttur | Fyrri leikur í umspili
Í beinni: Liverpool - Atlético Madrid | Púllarar hefja leik
Í beinni: Bayern Munchen - Chelsea | Risaleikur á Allianz
Nýi þjálfarinn hvíldi Elías í bikarsigri
Eggert lagði upp tvö en slæmt tap hjá liði Stefáns
Gæti hrellt félagið sitt eftir sextán daga í burtu að láni
Sverrir strax úr frystinum eftir brottreksturinn
Í beinni: Keflavík - Njarðvík | Suðurnesjaslagur í umspili
Ágúst hættir hjá Leikni
Slot skýtur á þá sem gagnrýna eyðslu Liverpool
Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund
KR geti fallið og Valur að trenda í öfuga átt
Umspilið hefst í kvöld: „Fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík“
Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja
Partey lýsti sig saklausan af ákærum um nauðgun
Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“
Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“
Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma
Rekinn eftir tapið fyrir Qarabag og Mourinho gæti tekið við
Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar
Linsan datt út en varði samt tvö víti
Skoraði nánast alveg eins mark í fyrra en Del Piero gerði betur
Hákon reyndist hetja Brentford
Magnaður viðsnúningur hjá Aserum
Ótrúlegt átta marka jafntefli hjá Juventus og Dortmund
Ódýr vítaspyrna tryggði tíu Madrídingum endurkomusigur
Tottenham slapp með sigur eftir furðulegt sjálfsmark
„Vissi ekki að við gætum þetta“
Varamennirnir lögðu upp hvor fyrir annan
Kristall skaut Sønderjyske áfram
Sjá meira
Mest lesið
Linsan datt út en varði samt tvö víti
Enski boltinn
Leik lokið: Keflavík - Njarðvík 1-2 | Njarðvík leiðir Suðurnesjaslag en missir Omar út
Íslenski boltinn
Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar
Fótbolti
Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund
Íslenski boltinn
Rosalegt prump samherja setti Hatton út af laginu
Golf
Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“
Enski boltinn
Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“
Enski boltinn
Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja
Íslenski boltinn
Sonur Rickys Hatton tjáir sig: „Elska þig, pabbi“
Sport
Sverrir strax úr frystinum eftir brottreksturinn
Fótbolti
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fótbolti - 1. deild karla
Keflavík
Njarðvík
Fótbolti - Meistaradeild karla
Bayern München
Chelsea
Fótbolti - Meistaradeild karla
Liverpool
Atlético Madrid
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar