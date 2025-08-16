„Hörku barátta tveggja góðra liða“ Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 16. ágúst 2025 19:46 Guðni Eiríksson var stoltur af því að vera FH-ingur í leikslok. FH-ingar töpuðu 3-2 í framlengingu gegn Breiðablik í úrslitum Mjólkurbikarsins í dag. FH var að spila sinn fyrsta úrslitaleik kvennamegin í bikarnum og var alvöru húllumhæ hjá stuðningsmönnum FH-inga sem mættu í skrúðgöngu til leiks. Leikurinn var æsispennandi og var greinilegt að bæði lið voru mætt til þess að sigra leikinn. „Ég er stoltur af því að vera FH-ingur. Leikurinn var frábær skemmtun, hörku barátta tveggja góðra liða og leikur sem hefði geta dottið sitt hvoru megin en datt Blika megin í dag.“ sagði Guðni Eiríksson, þjálfari FH, svekktur en stoltur eftir leikinn í dag. „Þetta var mjög jafn leikur og það er í raun ekkert sem ég hefði viljað gera öðruvísi þegar ég hugsa til baka. Við komumst tvisvar yfir og þær jafna tvisvar og komast svo yfir í framlengingu. Við eigum stangarskot og sláarskot og svo er dæmt af okkur rangstöðumark. Það er ekkert sem ég hefði viljað gera öðruvísi.“ FH situr sem stendur í 2. sæti í Bestu deild kvenna með 31. stig en eiga leik til góða. Breiðablik er í 1. sæti með 37. stig og heldur barátta þessara tveggja liða áfram í deildinni. FH er með ungt lið sem hefur komið mörgum á óvart með árangri sínum í sumar. „Tímabilið er ekki búið og hvernig sem þessi leikur hefði farið þá hefði deildin alltaf tekið við. Við erum í harðri baráttu þar, meðal annars við Breiðablik og við höldum ótrauðar áfram okkar gangi þar.“ „Ég vil þakka öllum stuðningsmönnum sem komu á leikinn, stuðningurinn var stórkostlegur. Gaman að geta gefið FH-ingum svona leik eins og þennan.“ Klippa: Guðni eftir bikarúrslitatapið Mjólkurbikar kvenna Breiðablik FH Mest lesið Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Íslenski boltinn Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Enski boltinn Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Enski boltinn Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Enski boltinn Úlfarnir steinlágu gegn City Enski boltinn Markalaust á Villa Park Enski boltinn Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? Enski boltinn „Ég hélt að við værum komin lengra“ Enski boltinn Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Enski boltinn Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Enski boltinn Fleiri fréttir Kane og Diaz tryggðu Bayern Ofurbikarinn „Hörku barátta tveggja góðra liða“ „Þakklát fyrir að vera uppalinn í þessum klúbbi“ „Ætluðum ekki heim án sigurs“ „Loksins, tilfinningin er geggjuð“ Í beinni: Valencia - Real Sociedad | Hvernig kemur Orri undan sumri? Arnór og Ari skoruðu er Norrköping hafði betur í Íslendingaslag Öruggur sigur Börsunga gegn níu heimamönnum Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Daníel Tristan skoraði í stórsigri Ísak skoraði enn eitt markið fyrir Lyngby Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Fáar spilað leik á þessum velli Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? „Eiginlega alveg viss“ um að Rashford megi spila á morgun „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Villareal vann í endurkomu Cazorla og frumraun Partey Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Kristall farinn að skora aftur eftir meiðslin Sjá meira