„Hörku bar­átta tveggja góðra liða“

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Guðni Eiríksson var stoltur af því að vera FH-ingur í leikslok.
FH-ingar töpuðu 3-2 í framlengingu gegn Breiðablik í úrslitum Mjólkurbikarsins í dag. FH var að spila sinn fyrsta úrslitaleik kvennamegin í bikarnum og var alvöru húllumhæ hjá stuðningsmönnum FH-inga sem mættu í skrúðgöngu til leiks.

Leikurinn var æsispennandi og var greinilegt að bæði lið voru mætt til þess að sigra leikinn.

„Ég er stoltur af því að vera FH-ingur. Leikurinn var frábær skemmtun, hörku barátta tveggja góðra liða og leikur sem hefði geta dottið sitt hvoru megin en datt Blika megin í dag.“ sagði Guðni Eiríksson, þjálfari FH, svekktur en stoltur eftir leikinn í dag.

„Þetta var mjög jafn leikur og það er í raun ekkert sem ég hefði viljað gera öðruvísi þegar ég hugsa til baka. Við komumst tvisvar yfir og þær jafna tvisvar og komast svo yfir í framlengingu. Við eigum stangarskot og sláarskot og svo er dæmt af okkur rangstöðumark. Það er ekkert sem ég hefði viljað gera öðruvísi.“

FH situr sem stendur í 2. sæti í Bestu deild kvenna með 31. stig en eiga leik til góða. Breiðablik er í 1. sæti með 37. stig og heldur barátta þessara tveggja liða áfram í deildinni. FH er með ungt lið sem hefur komið mörgum á óvart með árangri sínum í sumar.

„Tímabilið er ekki búið og hvernig sem þessi leikur hefði farið þá hefði deildin alltaf tekið við. Við erum í harðri baráttu þar, meðal annars við Breiðablik og við höldum ótrauðar áfram okkar gangi þar.“

„Ég vil þakka öllum stuðningsmönnum sem komu á leikinn, stuðningurinn var stórkostlegur. Gaman að geta gefið FH-ingum svona leik eins og þennan.“

Klippa: Guðni eftir bikarúrslitatapið
Mjólkurbikar kvenna Breiðablik FH

