Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Valur Páll Eiríksson skrifar 29. september 2026 13:18 Infantino er kominn í kosningaham. Getty/Chris Brunskill Gianni Infantino kveðst vera opinn fyrir því að auka fjárútlát frá Alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA til aðildarsambanda þess. Infantino opinberar þetta þegar stutt er í forsetakosningar. Infantino sendi bréf á forseta allra sex álfusambanda sem eiga aðild að FIFA auk varaforseta sambandsins og meðlima í stjórn FIFA. FIFA á 6 milljarða dala varasjóði, rúmlega 724 milljarða íslenskra króna. Aðildarsambönd að FIFA hafa undanfarið bent á að svo stórir sjóðir séu ekki nauðsynlegir og dreifa megi hluta af þessum gríðarlegu fjárhæðum til ríkjanna sem mynda alþjóðasambandið. Infantino er í kosningaham eftir að hafa sætt mikilli gagnrýni frá því í sumar er hann hugðist selja hluta eigna FIFA til einkafjárfesta. Hann sagðist í síðustu viku opinn fyrir því að endurskoða stjórnarhætti sambandsins, sem voru teknir í gegn fyrir áratug þegar hann sjálfur tók við eftir að skandall skók sambandið. Nú hyggst hann lofa fjárútlátum til aðildarsambanda sem eiga kosningarétt í forsetakosningum á allsherjarþingi FIFA í mars næstkomandi. Í umræddu bréfi segir Infantino að málið verði tekið fyrir á stjórnarfundi FIFA þann 15. október næstkomandi. „Ég ætla ekki að segja til um upphæðina fyrir fram,“ sagði hann í bréfinu. „Ég mun styðja hæsta mögulega viðbótarfjármagn sem hægt er að veita á ábyrgan hátt í gegnum rétt stjórnarferli FIFA, sem beitt er af sanngirni og stutt af gagnsæju og endurskoðunarhæfu fyrirkomulagi. Metnaðurinn er kærkominn. Fjármagnsgrundvöllurinn, stjórnarhættirnir og framkvæmdin verða nú að styðja við hann,“ segir enn fremur í bréfinu. Fundurinn 15. Október verður fyrsti stjórnarfundur FIFA eftir mislukkaðar áætlanir Infantino um að setja á stokk FIFA Forward Enterprise sem átti að hleypa einkafjárfestum að innviðum sambandsins, þar á meðal HM í fótbolta. FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Enski boltinn Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Þjóðarhöllin á að rísa í janúar 2030 Sport Kristall fékk tveggja leikja bann Fótbolti Arnar um pressuna: „Það vilja allir núna vera með hnífana úti“ Sport Lebron talaði hreint út Körfubolti Fleiri fréttir Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Kristall fékk tveggja leikja bann Ítalir völtuðu yfir Tyrki í Tyrklandi Olise reyndist hetja Frakka í Belgíu Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ „Eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist“ Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins „Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það“ Sjáðu fundinn: Arnar og Hákon sátu fyrir svörum í Lúxemborg Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi „Hluti af vegferðinni“ UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Sjá meira