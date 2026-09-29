Fótbolti

Ætlar að dreifa fé í að­draganda kosninga

Valur Páll Eiríksson skrifar
Infantino er kominn í kosningaham.
Infantino er kominn í kosningaham. Getty/Chris Brunskill

Gianni Infantino kveðst vera opinn fyrir því að auka fjárútlát frá Alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA til aðildarsambanda þess. Infantino opinberar þetta þegar stutt er í forsetakosningar.

Infantino sendi bréf á forseta allra sex álfusambanda sem eiga aðild að FIFA auk varaforseta sambandsins og meðlima í stjórn FIFA.

FIFA á 6 milljarða dala varasjóði, rúmlega 724 milljarða íslenskra króna. Aðildarsambönd að FIFA hafa undanfarið bent á að svo stórir sjóðir séu ekki nauðsynlegir og dreifa megi hluta af þessum gríðarlegu fjárhæðum til ríkjanna sem mynda alþjóðasambandið.

Infantino er í kosningaham eftir að hafa sætt mikilli gagnrýni frá því í sumar er hann hugðist selja hluta eigna FIFA til einkafjárfesta. Hann sagðist í síðustu viku opinn fyrir því að endurskoða stjórnarhætti sambandsins, sem voru teknir í gegn fyrir áratug þegar hann sjálfur tók við eftir að skandall skók sambandið.

Nú hyggst hann lofa fjárútlátum til aðildarsambanda sem eiga kosningarétt í forsetakosningum á allsherjarþingi FIFA í mars næstkomandi.

Í umræddu bréfi segir Infantino að málið verði tekið fyrir á stjórnarfundi FIFA þann 15. október næstkomandi.

„Ég ætla ekki að segja til um upphæðina fyrir fram,“ sagði hann í bréfinu.

„Ég mun styðja hæsta mögulega viðbótarfjármagn sem hægt er að veita á ábyrgan hátt í gegnum rétt stjórnarferli FIFA, sem beitt er af sanngirni og stutt af gagnsæju og endurskoðunarhæfu fyrirkomulagi. Metnaðurinn er kærkominn. Fjármagnsgrundvöllurinn, stjórnarhættirnir og framkvæmdin verða nú að styðja við hann,“ segir enn fremur í bréfinu.

Fundurinn 15. Október verður fyrsti stjórnarfundur FIFA eftir mislukkaðar áætlanir Infantino um að setja á stokk FIFA Forward Enterprise sem átti að hleypa einkafjárfestum að innviðum sambandsins, þar á meðal HM í fótbolta.

FIFA Deilur um Gianni Infantino

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