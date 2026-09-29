Fótbolti

Fluttur á sjúkra­hús með al­var­lega á­verka eftir slys í mötu­neyti

Aron Guðmundsson skrifar
Ivan Cuellar, markvörður Mallorca
Ivan Cuellar, markvörður Mallorca Vísir/Getty

Ivan Cuellar, markvörður spænska B-deildar liðsins Mallorca, var fluttur á sjúkrahús eftir að skrautmunur í mötuneyti félagsins hrundi á hann. 

Það er The Athletic sem greinir frá en Mallorca gaf í gær út yfirlýsingu um málið þar sem  sagði að Cuellar hefði hlotið alvarlega áverka á höfði. 

Um stóran skrautmun var að ræða og að hann hafi hrunið á Cuellar sem hafi verið fluttur á sjúkrahús og að náið verði fylgst með líðan hans þar næsta sólarhringinn eða svo. 

Cuellar er reynslubolti í faginu og á yfir 200 leiki í efstu deild á Spáni með liðum á borð við Atletico Madrid, Sporting Gijón og Leganes. 

Spænski boltinn

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