Ivan Cuellar, markvörður spænska B-deildar liðsins Mallorca, var fluttur á sjúkrahús eftir að skrautmunur í mötuneyti félagsins hrundi á hann.
Það er The Athletic sem greinir frá en Mallorca gaf í gær út yfirlýsingu um málið þar sem sagði að Cuellar hefði hlotið alvarlega áverka á höfði.
Um stóran skrautmun var að ræða og að hann hafi hrunið á Cuellar sem hafi verið fluttur á sjúkrahús og að náið verði fylgst með líðan hans þar næsta sólarhringinn eða svo.
Cuellar er reynslubolti í faginu og á yfir 200 leiki í efstu deild á Spáni með liðum á borð við Atletico Madrid, Sporting Gijón og Leganes.