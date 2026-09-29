Ísland leikur afar mikilvægan leik við Lúxemborg í kvöld í C-deild Þjóðadeildarinnar og getur með sigri komist í efsta sæti riðilsins. Toppsætið er dýrmætt í baráttunni um sæti á næsta stórmóti.
Eftir jafntefli á heimavelli við Eistland er Ísland með eitt stig en Lúxemborg er efst í riðlinum með þrjú stig, eftir 2-1 útisigur gegn Búlgaríu.
Sigurlið riðilsins fer beint upp í B-deild Þjóðadeildarinnar og liðið í 2. sæti í umspil um sæti í B-deildinni.
En sigur í riðlinum hjálpar líka mikið til í baráttunni um sæti á EM 2028.
Undankeppnin fyrir EM fer fram á næsta ári og dregið verður í riðla 6. desember. Fyrir dráttinn verður liðunum raðað í fimm styrkleikaflokka sem reikna má með að byggist á lokastöðunni í Þjóðadeildinni.
Eftir jafntefli Íslands við Eistland er núna talið líklegast að Ísland verði í fjórða styrkleikaflokki, þeim næstneðsta, og líklegra en áður að Lúxemborg komist í þriðja styrkleikaflokk. Þetta er niðurstaða hermunarlíkans Football Meets Data sem segir núna 66,5% líkur á að Ísland verði í fjórða flokknum en 33,5% líkur á að Ísland komist í þriðja flokk.
🧮 Projected pots for 🌍 EURO 2028 qualifiers (as of 28 Sep):Pot 1: 🇪🇸🇫🇷🇵🇹🇳🇱🇬🇷🏴🇭🇷🇩🇰🇳🇴🇧🇪🇮🇹🇩🇪Pot 2: 🇷🇸🇹🇷🏴🇨🇿🇨🇭🇸🇪🇦🇹🇺🇦🇧🇦🏴☘️🇽🇰Pot 3: 🇮🇪🇭🇺🇸🇮🇵🇱🇬🇪🇲🇰🇷🇴🇮🇱🇲🇪🇸🇰🇦🇱🇱🇺Pot 4: 🇮🇸🇫🇮🇪🇪🇰🇿🇦🇲🇧🇾🇧🇬🇫🇴🇨🇾🇱🇻🇲🇩🇸🇲Pot 5: 🇦🇿🇲🇹🇱🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮 (Pot 5 locked 🔒) pic.twitter.com/ZNLLSIC7Yo— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 28, 2026
🧮 Projected pots for 🌍 EURO 2028 qualifiers (as of 28 Sep):Pot 1: 🇪🇸🇫🇷🇵🇹🇳🇱🇬🇷🏴🇭🇷🇩🇰🇳🇴🇧🇪🇮🇹🇩🇪Pot 2: 🇷🇸🇹🇷🏴🇨🇿🇨🇭🇸🇪🇦🇹🇺🇦🇧🇦🏴☘️🇽🇰Pot 3: 🇮🇪🇭🇺🇸🇮🇵🇱🇬🇪🇲🇰🇷🇴🇮🇱🇲🇪🇸🇰🇦🇱🇱🇺Pot 4: 🇮🇸🇫🇮🇪🇪🇰🇿🇦🇲🇧🇾🇧🇬🇫🇴🇨🇾🇱🇻🇲🇩🇸🇲Pot 5: 🇦🇿🇲🇹🇱🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮 (Pot 5 locked 🔒) pic.twitter.com/ZNLLSIC7Yo
Til að skilja betur mikilvægi þess að vera í 3. styrkleikaflokki í stað 4. flokks, í undankeppni EM, má benda á að miðað við núverandi stöðu gæti Ísland til dæmis dregist í riðil með Póllandi eða Ungverjalandi yrði liðið í 4. flokki, en í staðinn með San Marínó eða Færeyjum ef liðið yrði í 3. flokki.
Andstæðingarnir úr fyrsta og öðrum flokki verða eflaust alveg nógu erfiðir fyrir íslenska liðið svo að ekki bætist við öflugt lið úr þriðja flokki, í baráttunni um tvö efstu sæti undanriðilsins.
Í undankeppni EM verða liðin dregin í 12 riðla, úr 5 styrkleikaflokkum. Sigurlið hvers riðils kemst beint á EM og átta bestu liðin í 2. sæti komast einnig beint á EM. Hin fjögur liðin sem enda í 2. sæti fara í umspil ásamt annað hvort fjórum eða átta bestu liðunum sem unnu sinn riðil í Þjóðadeildinni án þess að komast á EM í gegnum undankeppnina.
Sigur í riðli Íslands í Þjóðadeildinni nú í haust gæti því mögulega dugað til að komast í umspil um sæti á EM ef liðið þarf á því að halda eftir undankeppni EM á næsta ári.
Reglurnar um umspilið eru flóknari en ella vegna þess að tvö sæti á EM eru frátekin fyrir þá gestgjafa sem ná bestum árangri í undankeppninni án þess að vinna sig inn á EM. Gestgjafarnir verða England, Skotland, Wales og Írland. Þrír möguleikar eru í stöðunni:
Leikur Lúxemborgar og Íslands er í kvöld klukkan 18:45. Bein útsending hefst á Sýn Sport klukkan 18:15.