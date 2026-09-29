Fótbolti

Lík­legra að Ís­land verði í næst­neðsta flokki

Sindri Sverrisson skrifar
Orri Steinn Óskarsson og félagar í íslenska landsliðinu eiga fyrir höndum afar mikilvægan leik í kvöld.
Orri Steinn Óskarsson og félagar í íslenska landsliðinu eiga fyrir höndum afar mikilvægan leik í kvöld. vísir/Anton

Ísland leikur afar mikilvægan leik við Lúxemborg í kvöld í C-deild Þjóðadeildarinnar og getur með sigri komist í efsta sæti riðilsins. Toppsætið er dýrmætt í baráttunni um sæti á næsta stórmóti.

Eftir jafntefli á heimavelli við Eistland er Ísland með eitt stig en Lúxemborg er efst í riðlinum með þrjú stig, eftir 2-1 útisigur gegn Búlgaríu.

Sigurlið riðilsins fer beint upp í B-deild Þjóðadeildarinnar og liðið í 2. sæti í umspil um sæti í B-deildinni.

En sigur í riðlinum hjálpar líka mikið til í baráttunni um sæti á EM 2028.

Barátta við San Marínó eða Ungverjaland um EM-sæti?

Undankeppnin fyrir EM fer fram á næsta ári og dregið verður í riðla 6. desember. Fyrir dráttinn verður liðunum raðað í fimm styrkleikaflokka sem reikna má með að byggist á lokastöðunni í Þjóðadeildinni.

Eftir jafntefli Íslands við Eistland er núna talið líklegast að Ísland verði í fjórða styrkleikaflokki, þeim næstneðsta, og líklegra en áður að Lúxemborg komist í þriðja styrkleikaflokk. Þetta er niðurstaða hermunarlíkans Football Meets Data sem segir núna 66,5% líkur á að Ísland verði í fjórða flokknum en 33,5% líkur á að Ísland komist í þriðja flokk.

Til að skilja betur mikilvægi þess að vera í 3. styrkleikaflokki í stað 4. flokks, í undankeppni EM, má benda á að miðað við núverandi stöðu gæti Ísland til dæmis dregist í riðil með Póllandi eða Ungverjalandi yrði liðið í 4. flokki, en í staðinn með San Marínó eða Færeyjum ef liðið yrði í 3. flokki.

Andstæðingarnir úr fyrsta og öðrum flokki verða eflaust alveg nógu erfiðir fyrir íslenska liðið svo að ekki bætist við öflugt lið úr þriðja flokki, í baráttunni um tvö efstu sæti undanriðilsins.

Svona gætu styrkleikaflokkarnir litið út fyrir dráttinn í undankeppni EM 2028. Miðað við núverandi stöðu yrði Ísland í 4. flokki og myndi fá andstæðinga úr flokki 1, 2 og 3, og mögulega úr 5 (helmingur riðlanna tólf verður með fjórum liðum og helmingur með fimm liðum).Football Meets Data

Sigur í riðlinum gæti komið Íslandi í EM-umspil

Í undankeppni EM verða liðin dregin í 12 riðla, úr 5 styrkleikaflokkum. Sigurlið hvers riðils kemst beint á EM og átta bestu liðin í 2. sæti komast einnig beint á EM. Hin fjögur liðin sem enda í 2. sæti fara í umspil ásamt annað hvort fjórum eða átta bestu liðunum sem unnu sinn riðil í Þjóðadeildinni án þess að komast á EM í gegnum undankeppnina.

Sigur í riðli Íslands í Þjóðadeildinni nú í haust gæti því mögulega dugað til að komast í umspil um sæti á EM ef liðið þarf á því að halda eftir undankeppni EM á næsta ári.

Reglurnar um umspilið eru flóknari en ella vegna þess að tvö sæti á EM eru frátekin fyrir þá gestgjafa sem ná bestum árangri í undankeppninni án þess að vinna sig inn á EM. Gestgjafarnir verða England, Skotland, Wales og Írland. Þrír möguleikar eru í stöðunni:

  • Allir fjórir gestgjafarnir komast beint á EM í gegnum undankeppnina. Þá spila átta lið í umspili, í fjórum tveggja leikja einvígjum þar sem sigurlið hvers einvígis kemst á EM.
  • Þrír gestgjafar komast beint á EM í gegnum undankeppnina. Þá spila tólf lið í umspili um þrjú laus sæti, í þremur aðskildum fjögurra liða umspilsleiðum.
  • Tveir eða færri gestgjafar komast beint á EM í gegnum undankeppnina. Þá spila átta lið um tvö laus sæti, í tveimur aðskildum fjögurra liða umspilsleiðum.

Leikur Lúxemborgar og Íslands er í kvöld klukkan 18:45. Bein útsending hefst á Sýn Sport klukkan 18:15.

Þjóðadeild karla í fótbolta EM 2028 í fótbolta Landslið karla í fótbolta

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