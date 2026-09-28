Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum Freyja Þórisdóttir skrifar 28. september 2026 21:32 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast á helgarvaktinni. Vísir/Vilhelm Alls voru tuttugu og fjórir ökumenn stöðvaðir í akstri á höfuðborgarsvæðinu sem reyndust vera undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Þar af voru tvær konur og tuttugu og tveir karlar en þrír þessara ökumanna höfðu þegar verið sviptir ökuleyfi og þrír aldrei öðlast ökuréttindi. Kemur þetta fram í færslu sem birt var á Facebook-síðu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í dag, mánudaginn 28. september. Þar er greint frá því að karlmennirnir hafi verið á aldrinum 17 til 67 ára en konurnar tvær 35 og 45 ára. Tólf þeirra sem voru stöðvaðir óku um í Reykjavík, átta í Kópavogi, tveir í Mosfellsbæ, einn í Garðabæ og einn í Hafnarfirði. Sex voru stöðvaðir á föstudagskvöld, sjö á laugardag, níu á sunnudag og tveir aðfaranótt mánudags. Lögreglumál Umferð Tengdar fréttir Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur í viðhorfskönnun Samgöngustofu og hlutfall þeirra sem segjast hafa ekið eftir að hafa fengið sér fleiri en einn drykk nálgast sögulegt hámark. Sérfræðingur segir þróunina áhyggjuefni og telur þörf á átaki. 18. september 2026 14:00 Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Erlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Fleiri fréttir Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Sjá meira