Innlent

Tals­vert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir á­hrifum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast á helgarvaktinni.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast á helgarvaktinni. Vísir/Vilhelm

Alls voru tuttugu og fjórir ökumenn stöðvaðir í akstri á höfuðborgarsvæðinu sem reyndust vera undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Þar af voru tvær konur og tuttugu og tveir karlar en þrír þessara ökumanna höfðu þegar verið sviptir ökuleyfi og þrír aldrei öðlast ökuréttindi.

Kemur þetta fram í færslu sem birt var á Facebook-síðu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í dag, mánudaginn 28. september. Þar er greint frá því að karlmennirnir hafi verið á aldrinum 17 til 67 ára en konurnar tvær 35 og 45 ára.

Tólf þeirra sem voru stöðvaðir óku um í Reykjavík, átta í Kópavogi, tveir í Mosfellsbæ, einn í Garðabæ og einn í Hafnarfirði. Sex voru stöðvaðir á föstudagskvöld, sjö á laugardag, níu á sunnudag og tveir aðfaranótt mánudags.

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