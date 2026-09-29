Innlent

Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ekki liggur fyrir hvar hann var að drifta. Myndin er úr safni. 
Ekki liggur fyrir hvar hann var að drifta. Myndin er úr safni.  Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í gærkvöldi afskipti af ökumanni sem var að „drifta“ á hringtorgi. Í dagbók lögreglu kemur fram að hann hafi játað og að málið hafi verið afgreitt á vettvangi.

Í dagbók kemur einnig fram að óskað hafi verið eftir aðstoð lögreglu við að vísa einstaklingi á brott í 101 sem var óvelkominn og að tilkynnt hafi verið um umferðarslys í 108. Einn var fluttur á slysadeild til aðhlynningar.

Þá var í Hafnarfirði tilkynnt um einstakling í annarlegu ástandi að ganga á akbraut og trufla umferð. Honum var ekið heim. Í Hafnarfirði var einnig tilkynnt um þjófnað úr verslun og svo í Breiðholti tilkynnt um óvelkomna aðila í ruslageymslu. Þeim var vísað á brott.

Þá hafði lögreglan afskipti af þremur ökumönnum sem grunaðir eru um akstur undir áhrifum. Þrír gistu í fangageymslu eftir nóttina.

Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður

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