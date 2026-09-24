Mætir Haaland eftir að hafa þjálfað hann 16 ára

Brian Riemer, þjálfari danska landsliðsins, var að þjálfa U19 lið FC København þegar ungur norskur framherji var í prufu hjá liðinu í eina viku. Sá framherji var Erling Haaland og mætast þeir í kvöld í Þjóðadeildinni þegar Noregur tekur á móti Danmörku.
Árið 2017 var Haaland aðeins 16 ára og var að leita að næsta skrefi á ferlinum sínum. Hann var leikmaður Bryne í Noregi en fór í heila viku í prufu hjá danska stórliðinu FC København. Erlendir leikmenn þurfa oft að gjörheilla þjálfara svo þeir fái meiri athygli en dönsku strákarnir og það náði Haaland ekki að gera.
Riemer tók þó fram að það var ekki hann sem tók ákvörðunina að bjóða Haaland ekki samning hjá FC København. Honum finnst þó gaman eftir á að hugsa að hann hafi verið með gull í höndunum sem hann hafi ekki vitað af.
Haaland var aðeins 16 ára og var ekki búinn að þróast í leikmanninn sem hann er í dag. Samkvæmt Riemer var norski framherjinn með góða hæfileika en það var ekki búið að þjálfa hann nóg. Hann var því mjög frábrugðinn leikmönnum sem voru búnir að vera í umhverfi FC København.
Stale Solbakken, þjálfari norska landsliðsins, var á þessum tíma þjálfari meistaraflokks FCK og sagði að Haaland hefði staðið sig vel en ekki verið mikið betri en aðrir.
„Hann sýndi að hann gæti verið þarna og stóð sig vel, en það var ekki eins og hann væri tveimur stigum betri en allir aðrir. Hann hefði auðveldlega getað spilað með U19-liðinu en við vorum ekki að fara að reka alla út fyrir hann,“ sagði Solbakken í viðtali við NRK.
Noregur og Danmörk mætast í A-deild Þjóðadeildarinnar en þessi lið eru í riðli með Portúgal og Wales. Lengi hefur verið mikill rígur milli þessara landa og má því búast við hita í leik kvöldsins.