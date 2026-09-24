Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Kristján Már Unnarsson skrifar 24. september 2026 10:10 Nýja Þjórsárbrúin kemur skammt ofan við eyjuna Árnes, sem sést ofarlega fyrir miðri mynd. Efst í kvíslinni hægra megin er Búðafoss. Vegagerðin Borgarverk ehf. í Borgarnesi átti lægsta boð í smíði nýrrar Þjórsárbrúar á móts við þorpið Árnes og lagningu Búðafossvegar. Tilboð Borgarverks hljóðar upp á liðlega 2,5 milljarða króna og var 87% af kostnaðaráætlun, sem var upp á rétt rúma 2,9 milljarða króna. Alls bárust fimm tilboð í verkið og var tilboð Borgarverks það eina undir áætluðum verktakakostnaði og munaði þar 376 milljónum króna. Næstlægsta boð áttu ÞG-verktakar, upp á liðlega þrjá milljarða króna og var það fimm prósentum yfir kostnaðaráætlun. Hæsta boð átti Ístak, upp á tæpa 3,6 milljarða króna, 23 prósentum yfir áætlun. Brúarsmíðin og vegagerðin tengjast gerð Hvammsvirkjunar og boða einhverja mestu samgöngubyltingu í uppsveitum Suðurlands um áratugaskeið. Dæmi eru um að leiðir milli einstakra byggða í Árnes- og Rangárþingi styttist um yfir fimmtíu kílómetra. Samkomulag gerir ráð fyrir að Landsvirkjun greiði 40 prósent kostnaðar en Vegagerðin 60 prósent. Horft yfir Þjórsá úr Árnessýslu yfir í Rangárvallasýslu. Brúin verður 240 metra löng og Búðafossvegur 7,4 kílómetra langur.Teikning/Vegagerðin Brúin verður 204 metra löng og staðsett ofan við Búðafoss skammt frá eyjunni Árnesi. Búðafossvegur verður 7,4 kílómetra langur en hann tengir Þjórsárdalsveg í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Landveg í Rangárþingi ytra. Ekki kemur fram í útboðsauglýsingunni hvenær verklok séu áætluð. Í fyrri fréttum Vísis hefur þó verið skýrt frá því að verktími sé áætlaður um þrjú ár. Í frétt Stöðvar 2 í nóvember 2024, þegar búist var við því að stutt væri í útboð, var sýnt myndband Vegagerðarinnar af útliti mannvirkjanna og staðsetningu þeirra: Kærumál vegna virkjunarinnar hafa hindrað framkvæmdir árum saman. Sumarið 2009 vonuðust sunnlenskir ráðamenn eftir útboðinu þá um haustið, eins og rifja má upp í þessari sautján ára gömlu frétt Stöðvar 2: Deilur um Hvammsvirkjun Vegagerð Landsvirkjun Skeiða- og Gnúpverjahreppur Rangárþing ytra Vatnsaflsvirkjanir Samgöngumál Samgönguáætlun Ferðaþjónusta Orkumál Umhverfismál Tengdar fréttir „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Náttúruverndarsamtök furða sig á niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur sem gaf í gær grænt ljós á virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar. 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