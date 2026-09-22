Lífið

Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flug­vél

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Það eru ekki eins margir svo opnir á samfélagsmiðlum eins og Zara Larsson.
Það eru ekki eins margir svo opnir á samfélagsmiðlum eins og Zara Larsson.

Sænska poppstjarnan Zara Larsson segist velta fyrir sér hvers vegna hún verði alltaf gröð í flugvél. Hún segist vilja opna umræðuna og segist ekki trúa því að hún sé ein um þetta.

Larsson opnar sig upp á gátt um málið á samfélagsmiðlinum Instagram. Poppstjarnan hefur farið mikinn undanfarnar vikur og mánuði og var meðal annars tilnefnd til Grammy verðlauna fyrir fimmtu breiðskífu sína Midnight Sun. Titillag plötunnar náði gríðarlegum vinsældum en söngkonan afsalaði sér reyndar tilnefningunni til verðlaunanna. Hún er auk þess Íslandsvinur mikill og aðdáandi okkar eigin Bríetar.

„Okei en hver eru vísindin á bak við það að vera hellað gröð í flugvél? Ég get ekki verið sú eina. Ég er að fara að gelta,“ skrifar sænska söngkonan á Instagram í léttum nótum og birtir sjálfu af sér með svefngrímu á enninu.

Hún fylgir málinu eftir með tveimur færslum á Story svæðinu svokallaða til viðbótar. „Kannski er það friðurinn og róin sem gefur manni pláss til að láta sig dreyma um...hluti...því ég veit ekki með ykkur en þegar mér leiðist fer hugurinn beint þangað, spilum þetta aftur og aftur og aftur,“ skrifar söngkonan.

„Ég veit ekki af hverju mér fannst ég þurfa að tilkynna þetta opinberlega en leið eins og það væri nauðsynlegt. Mér fannst það vera feminískt að gera það hahahahaha, „Stelpur hugsa um kynlíf! Afmáum fordómana!“

Hollywood Kynlíf Flug

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