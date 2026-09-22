Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. september 2026 21:32 Það eru ekki eins margir svo opnir á samfélagsmiðlum eins og Zara Larsson. Sænska poppstjarnan Zara Larsson segist velta fyrir sér hvers vegna hún verði alltaf gröð í flugvél. Hún segist vilja opna umræðuna og segist ekki trúa því að hún sé ein um þetta. Larsson opnar sig upp á gátt um málið á samfélagsmiðlinum Instagram. Poppstjarnan hefur farið mikinn undanfarnar vikur og mánuði og var meðal annars tilnefnd til Grammy verðlauna fyrir fimmtu breiðskífu sína Midnight Sun. Titillag plötunnar náði gríðarlegum vinsældum en söngkonan afsalaði sér reyndar tilnefningunni til verðlaunanna. Hún er auk þess Íslandsvinur mikill og aðdáandi okkar eigin Bríetar. „Okei en hver eru vísindin á bak við það að vera hellað gröð í flugvél? Ég get ekki verið sú eina. Ég er að fara að gelta,“ skrifar sænska söngkonan á Instagram í léttum nótum og birtir sjálfu af sér með svefngrímu á enninu. Hún fylgir málinu eftir með tveimur færslum á Story svæðinu svokallaða til viðbótar. „Kannski er það friðurinn og róin sem gefur manni pláss til að láta sig dreyma um...hluti...því ég veit ekki með ykkur en þegar mér leiðist fer hugurinn beint þangað, spilum þetta aftur og aftur og aftur,“ skrifar söngkonan. „Ég veit ekki af hverju mér fannst ég þurfa að tilkynna þetta opinberlega en leið eins og það væri nauðsynlegt. Mér fannst það vera feminískt að gera það hahahahaha, „Stelpur hugsa um kynlíf! Afmáum fordómana!“ Hollywood Kynlíf Flug Tengdar fréttir Zara tók sjálfur með gosinu Sænska ofurstjarnan Zara Larsson nýtti sér stund milli stríða vel á laugardagskvöldinu þegar það byrjaði að gjósa. Hún tók nokkrar sjálfur af sér með gosinu af toppi tónlistarhússins Hörpu þar sem hún var með tónleika það kvöldið. 18. mars 2024 10:09 Súrrealískt að djamma með Zöru Larsson „Ég var á einhverju bleiku skýi, þetta er alveg besta kvöld lífs míns,“ segir plötusnúðurinn Guðbjörg Ýr, jafnan þekkt sem DJ Gugga. Gugga átti heldur betur ævintýralegt kvöld síðastliðinn laugardag á flöskuborði með sænsku stórstjörnunni Zöru Larsson. 18. mars 2024 12:00 Zara Larsson skellti sér í Bláa lónið Sænska söngkonan er Íslandsvinur og tók hún meðal annars myndbandið við smellinn Never Forget You upp á Íslandi. 13. október 2017 15:47 Mest lesið Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Lífið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið Lífið Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið Hvað veistu um… Djúpavog? Lífið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Lífið Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Lífið Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Menning Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Lífið Fleiri fréttir Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Sjá meira