Lífið

Í kossaflensi á listasýningu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ástin blómstrar hjá Lewis Hamilton og Kim Kardashian.
Ástin blómstrar hjá Lewis Hamilton og Kim Kardashian. Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art

Ástin blómstrar hjá stjörnuparinu Kim Kardashian og Lewis Hamilton. Raunveruleikastjarnan og kappaksturskappinn hafa verið að slá sér upp í marga mánuði og áttu innilega stund á sýningaropnun í Los Angeles um helgina. 

Samband stjarnanna hefur verið áberandi undanfarið en þau sáust meðal annars kyssast á Ofurskálinni í febrúar og hafa síðan þá verið óhrædd að birta myndir af hvort öðru á samfélagsmiðlum. 

Kardashian var nýkomin frá London þar sem hún fagnaði opnun á nýrri Skims verslun. Hún flaug beint yfir hafið til að styðja við bakið á kærasta sínum, Formúlu 1 ökuþórnum, sem var einn af skipuleggjendum og heiðursgestum kvöldsins á opnunarhátíð safnsins Lucas Museum Of Narrative Art’s.  

Kim klæddist glitrandi svörtum, útsaumuðum kjól frá tískuhúsinu Saint Laurent úr smiðju Tom Ford frá haustlínunni 2004 ásamt eyrnalokkum frá Oscar Heyman og hring frá Zydo. Glitrandi, þröngt og ofurfínt í anda tískugyðjunnar. 

Lewis Hamilton klæddist líka fötum frá Saint Laurent til að vera í stíl við Kim. Hann valdi smart jakkaföt frá tískuhúsinu með tvíhnepptum jakka með breiðum, silkimjúkum og oddhvössum kraga og engu innanundir. Hann paraði glæsilega skartgripi, með demantshálsmen og demantseyrnalokka við lúkkið. 

Lewis Hamilton og Kim Kardashian kunna svo sannarlega að klæða sig. Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art
Ástin og lífið Hollywood


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