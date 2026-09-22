Í kossaflensi á listasýningu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 22. september 2026 13:01 Ástin blómstrar hjá Lewis Hamilton og Kim Kardashian. Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art Ástin blómstrar hjá stjörnuparinu Kim Kardashian og Lewis Hamilton. Raunveruleikastjarnan og kappaksturskappinn hafa verið að slá sér upp í marga mánuði og áttu innilega stund á sýningaropnun í Los Angeles um helgina. Samband stjarnanna hefur verið áberandi undanfarið en þau sáust meðal annars kyssast á Ofurskálinni í febrúar og hafa síðan þá verið óhrædd að birta myndir af hvort öðru á samfélagsmiðlum. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) Kardashian var nýkomin frá London þar sem hún fagnaði opnun á nýrri Skims verslun. Hún flaug beint yfir hafið til að styðja við bakið á kærasta sínum, Formúlu 1 ökuþórnum, sem var einn af skipuleggjendum og heiðursgestum kvöldsins á opnunarhátíð safnsins Lucas Museum Of Narrative Art’s. View this post on Instagram A post shared by Hello Hollywood (@helloohollywood) Kim klæddist glitrandi svörtum, útsaumuðum kjól frá tískuhúsinu Saint Laurent úr smiðju Tom Ford frá haustlínunni 2004 ásamt eyrnalokkum frá Oscar Heyman og hring frá Zydo. Glitrandi, þröngt og ofurfínt í anda tískugyðjunnar. Lewis Hamilton klæddist líka fötum frá Saint Laurent til að vera í stíl við Kim. Hann valdi smart jakkaföt frá tískuhúsinu með tvíhnepptum jakka með breiðum, silkimjúkum og oddhvössum kraga og engu innanundir. Hann paraði glæsilega skartgripi, með demantshálsmen og demantseyrnalokka við lúkkið. Lewis Hamilton og Kim Kardashian kunna svo sannarlega að klæða sig. Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art Ástin og lífið Hollywood Mest lesið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið Lífið Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Lífið Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Lífið Hvað veistu um… Djúpavog? Lífið Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Menning Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Lífið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Fleiri fréttir Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Sjá meira