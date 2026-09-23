Sól sló í gegn á tískuviku í London Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 23. september 2026 09:30 Fatahönnuðurinn Sól Hansdóttir sló í gegn með nýrri fatalínu á tískuvikunni í London í fyrradag. Vísir/Vilhelm Fatahönnuðurinn Sól Hansdóttir hefur vakið athygli undanfarin ár og er meðal annars í miklu uppáhaldi hjá fyrrum forsetafrúnni Dorrit Moussaieff. Sól, sem heitir réttu nafni Sólveig Dóra, hefur sýnt línur sínar víða um heim og var með vel sótta sýningu á tískuvikunni í London í fyrradag. Sól notast við vistvænar leiðir í umhverfisvænni tískulínu sinni og nýju flíkurnar eru sérstaklega hannaðar með það í huga að geta notað þær á marga vegu. Pils gæti þannig orðið að hálskraga eða ermum og þar fram eftir fötum. View this post on Instagram A post shared by Sól Hansdóttir (@solhansdottir) Meðal gesta á sýningunni var Vogue-penninn Mosha Lundström sem var mjög hrifin af flíkum Sólar, eins og sjá má hér fyrir neðan: View this post on Instagram A post shared by Mosha Lundström Halbert (@moshalundstrom) Þá fjallaði tískurisinn Vogue sömuleiðis ítarlega um hönnun Sólar á alþjóðlegu heimasíðu sinni. „Þetta snýst ekki um að kaupa heilt nýtt lúkk. Flíkurnar eiga að opna á nýjar leiðir til að leika sér með það sem til er í fataskápnum. Ég er mjög spennt fyrir því að gefa þeim sem klæðast flíkunum algjört frelsi til að velja hvernig þeir vilja nota þær. Mér líður eins og þetta sé framtíðin,“ segir Sól í samtali við Vogue. View this post on Instagram A post shared by Vogue Business (@voguebusiness) Sýning Sólar bar heitið Everything can exist, eða allt getur verið til, og var hönnuðurinn full þakklætis að sýningu lokinni. Sól Hansdóttir var viðmælandi í Vísis-þáttunum KÚNST fyrir tæpum þremur árum þar sem hún gaf áhorfendum innsýn í sitt listræna ferli. Hægt er að sjá þáttinn í athugasemd hér að neðan: Tíska og hönnun Íslendingar erlendis Bretland Tengdar fréttir Sól meðal tískuhönnuða erlendis sem vert er að fylgjast með Fatahönnuðurinn Sól Hansdóttir vakti mikla athygli fyrir sýningu sína á Tískuvikunni í Kaupmannahöfn í síðustu viku. Forsvarsmenn hátíðarinnar völdu Sól sem ein af þeim hönnuðum sem áhugavert er að fylgjast með og hún sýndi hönnun sína í arkítektúr- og hönnunarmiðstöðinni Blox við höfnina. 13. ágúst 2024 07:01 Sól Hansdóttir er fatahönnuður Reykjavíkurdætra: Kvenkyns erkitýpur fá að skína Listakonan og fatahönnuðurinn Sól Hansdóttir er með mörg járn í eldinum og býr yfir mikilli sköpunargleði. Hennar nýjasta verkefni er að hanna fötin sem Reykjavíkurdætur klæðast í Söngvakeppninni en Sól er þekkt fyrir frumlega hönnun sem vekur athygli út fyrir landsteina. Blaðamaður heyrði í Sól og fékk að heyra nánar frá hennar listræna ferli. 2. mars 2022 20:01 Robyn í hönnun Sólar Hansdóttur Sænska súperstjarnan Robyn er með rosalega endurkomu inn í tónlistarheiminn um þessar mundir með splunkunýrri plötu sem nýtur mikilla vinsælda. Robyn er mikill tískuspegúlant og hefur greinilega frábæran smekk en hún rokkaði bol frá íslenska hönnuðinum Sól Hansdóttur á dögunum. 27. janúar 2026 15:00 Íslenski hönnuðurinn sem Dorrit dýrkar Fatahönnuðurinn og listakonan Sól Hansdóttir er stödd á tískuviku í London þar sem hún sýndi nýjustu línuna sína við góðar viðtökur. Vogue blaðakonan Mosha Lundström Halbert lét sig ekki vanta og dró fyrrum forsetafrúna og tískudrottninguna Dorrit Moussaieff með sér á sýninguna. 23. september 2025 11:33 Hannar hátískuflíkur úr ull fjölskyldusveitarinnar Fatahönnuðurinn Sól Hansdóttir var ung að árum harðákveðin í því hvernig hún vildi klæða sig og hefur alla tíð verið óhrædd við að fara eigin leiðir. Sól hefur verið með annan fótinn í London síðustu ár og stefnir á erlendan markað með hönnun sína en hún er viðmælandi í nýjasta þætti af Kúnst. 24. nóvember 2023 07:00 Mest lesið Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Lífið Elskar uppþvottavélina meira en eiginkonuna Gagnrýni Sól sló í gegn á tískuviku í London Tíska og hönnun Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Lífið Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Níu bíómyndir sem berjast um heitustu verðlaunin Bíó og sjónvarp Í kossaflensi á listasýningu Lífið Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Lífið Hvað veistu um… Djúpavog? Lífið Fleiri fréttir Sól sló í gegn á tískuviku í London Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni Óttinn við að vera of venjuleg drifkrafturinn Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Lúpína verði fyrsta stopp fyrir veisluna eða afmælið Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Íslenskar systur slá í gegn í módelbransanum „Ég vil ekki sjá neina punga takk fyrir“ María Hrund á lista Vogue yfir þau best klæddu „Hef engar áhyggjur af því hvað þeim finnst“ Sjá meira