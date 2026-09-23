Tíska og hönnun

Sól sló í gegn á tísku­viku í London

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Fatahönnuðurinn Sól Hansdóttir sló í gegn með nýrri fatalínu á tískuvikunni í London í fyrradag.
Fatahönnuðurinn Sól Hansdóttir sló í gegn með nýrri fatalínu á tískuvikunni í London í fyrradag. Vísir/Vilhelm

Fatahönnuðurinn Sól Hansdóttir hefur vakið athygli undanfarin ár og er meðal annars í miklu uppáhaldi hjá fyrrum forsetafrúnni Dorrit Moussaieff. Sól, sem heitir réttu nafni Sólveig Dóra, hefur sýnt línur sínar víða um heim og var með vel sótta sýningu á tískuvikunni í London í fyrradag.

Sól notast við vistvænar leiðir í umhverfisvænni tískulínu sinni og nýju flíkurnar eru sérstaklega hannaðar með það í huga að geta notað þær á marga vegu. Pils gæti þannig orðið að hálskraga eða ermum og þar fram eftir fötum. 

Meðal gesta á sýningunni var Vogue-penninn Mosha Lundström sem var mjög hrifin af flíkum Sólar, eins og sjá má hér fyrir neðan:

Þá fjallaði tískurisinn Vogue sömuleiðis ítarlega um hönnun Sólar á alþjóðlegu heimasíðu sinni. 

„Þetta snýst ekki um að kaupa heilt nýtt lúkk. Flíkurnar eiga að opna á nýjar leiðir til að leika sér með það sem til er í fataskápnum. Ég er mjög spennt fyrir því að gefa þeim sem klæðast flíkunum algjört frelsi til að velja hvernig þeir vilja nota þær. Mér líður eins og þetta sé framtíðin,“ segir Sól í samtali við Vogue. 

 Sýning Sólar bar heitið Everything can exist, eða allt getur verið til, og var hönnuðurinn full þakklætis að sýningu lokinni. 

Sól Hansdóttir var viðmælandi í Vísis-þáttunum KÚNST fyrir tæpum þremur árum þar sem hún gaf áhorfendum innsýn í sitt listræna ferli. Hægt er að sjá þáttinn í athugasemd hér að neðan:

 

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