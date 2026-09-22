Lífið

Syst­kinin kítast: „Mættir al­veg mæta meira upp í bú­stað og vinna“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Aron og Birta eru systkini.
Aron og Birta eru systkini.

„Þú ert duglegur. Þú ert mjög duglegur og hausinn alltaf milljón. Þú mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna. Annars ertu skemmtilegur,“ segir Birta Líf Ólafsdóttir við bróður sinn Aron Má Ólafsson í þættinum Milli vina, sem er íslenskur menningarþáttur á Sýn+ þar sem tveir einstaklingar sem tengjast persónulega ræða saman á einlægum nótum.

„Þú ert ekkert rosalega handí,“ segir Birta og þá greip Aron orðið.

„Ég er það. Þetta er það eina sem triggerar mig. Ég var að smíða þennan sumarbústað. Where the fuck have you been? Where the fuck?,“ segir Aron og í kjölfarið fór af stað smá rifrildi sem sjá má hér að neðan.

Klippa: Systkinin kítast
Milli vina Ástin og lífið


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