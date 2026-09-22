Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Stefán Árni Pálsson skrifar 22. september 2026 10:32 Aron og Birta eru systkini. „Þú ert duglegur. Þú ert mjög duglegur og hausinn alltaf milljón. Þú mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna. Annars ertu skemmtilegur,“ segir Birta Líf Ólafsdóttir við bróður sinn Aron Má Ólafsson í þættinum Milli vina, sem er íslenskur menningarþáttur á Sýn+ þar sem tveir einstaklingar sem tengjast persónulega ræða saman á einlægum nótum. „Þú ert ekkert rosalega handí,“ segir Birta og þá greip Aron orðið. „Ég er það. Þetta er það eina sem triggerar mig. Ég var að smíða þennan sumarbústað. Where the fuck have you been? Where the fuck?,“ segir Aron og í kjölfarið fór af stað smá rifrildi sem sjá má hér að neðan. Klippa: Systkinin kítast Milli vina Ástin og lífið Mest lesið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið Lífið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Lífið Hvað veistu um… Djúpavog? Lífið Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Menning Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Lífið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið „Nú skaltu bara fara í pottinn, Pottakóngur!“ Lífið samstarf Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Fleiri fréttir Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Sjá meira