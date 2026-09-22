Lífið

Diljá Mist skikkuð í smá hvíld

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir er komin í veikindaleyfi.
Diljá Mist Einarsdóttir er komin í veikindaleyfi. Vísir/Vilhelm

Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins er komin í veikindaleyfi eftir umferðaróhapp. Hún segir í færslu á Instagram að hún sé blessunarlega ekki alvarlega slösuð og þakkar fyrir margar fallegar kveðjur.

Diljá lenti í árekstri á dögunum og hefur átt í erfiðleikum með háls og bak í kjölfarið. 

„Takk fyrir öll fallegu skilaboðin. Ég er sem betur fer ekki alvarlega slösuð eftir umferðaróhápp, en háls- og bakmeiðsl geta reynt sérstaklega á okkur mígrenisjúklinga. 

Ég hef því verið skikkuð í smá hvíld og sjúkraþjálfun með það að markmiði að geta snúið höfðinu meira en 15 gráður,“ skrifar Diljá meðal annars á Instagram og bætir við að fáir séu sáttari með hvíldina en hundurinn hennar.

„Simbi minn er hæstánægður enda hefur göngutúrum í fallega haustveðrinu snarfjölgað.“

Júlíus Viggó Ólafsson hefur tekið sæti sem varaþingmaður fyrir Diljá á meðan að veikindaleyfinu stendur. 

Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.