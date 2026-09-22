Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 22. september 2026 09:46 Diljá Mist Einarsdóttir er komin í veikindaleyfi. Vísir/Vilhelm Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins er komin í veikindaleyfi eftir umferðaróhapp. Hún segir í færslu á Instagram að hún sé blessunarlega ekki alvarlega slösuð og þakkar fyrir margar fallegar kveðjur. Diljá lenti í árekstri á dögunum og hefur átt í erfiðleikum með háls og bak í kjölfarið. „Takk fyrir öll fallegu skilaboðin. Ég er sem betur fer ekki alvarlega slösuð eftir umferðaróhápp, en háls- og bakmeiðsl geta reynt sérstaklega á okkur mígrenisjúklinga. Ég hef því verið skikkuð í smá hvíld og sjúkraþjálfun með það að markmiði að geta snúið höfðinu meira en 15 gráður,“ skrifar Diljá meðal annars á Instagram og bætir við að fáir séu sáttari með hvíldina en hundurinn hennar. „Simbi minn er hæstánægður enda hefur göngutúrum í fallega haustveðrinu snarfjölgað.“ View this post on Instagram A post shared by Diljá Mist Einarsdóttir (@diljamist) Júlíus Viggó Ólafsson hefur tekið sæti sem varaþingmaður fyrir Diljá á meðan að veikindaleyfinu stendur. Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið Lífið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Lífið Hvað veistu um… Djúpavog? Lífið Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Menning Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Lífið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið „Nú skaltu bara fara í pottinn, Pottakóngur!“ Lífið samstarf Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Fleiri fréttir Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Sjá meira