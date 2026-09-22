Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 22. september 2026 11:32 Áhrifavaldurinn Kyana Sue eignaðist fjölda vinkvenna í fjallgöngu um helgina. Instagram Áhrifavaldurinn Kyana Sue flutti til Íslands fyrir sjö árum og hætti í dagvinnunni sinni til þess að ferðast. Hún heldur uppi vinsælli Instagram-síðu þar sem yfir 500 þúsund manns fylgjast með daglegum ævintýrum hennar. Í nýrri færslu frá henni segir hún að það geti verið erfitt að eignast vini á Íslandi en hún dó ekki ráðalaus og stofnaði hópinn Reykjavik Girls Club. Kyana er gift Viktori Má Snorrasyni matreiðslumanni en þau kynntust fyrir þremur árum. View this post on Instagram A post shared by Kyana Sue Powers • Adventure Travel • Iceland (@kyanasue) Þrátt fyrir að hafa búið hér lengi og hitt mikið af fólki segir Kyana á Instagram að það sé erfitt að eignast vini á Íslandi og í raun hvar sem er þegar maður er orðinn fullorðinn. Hún ákvað því að senda út boðskort á allar stelpur sem hefðu áhuga á því að koma í samfélagsfjallgöngu og lofaði að taka bananabrauð með. Þetta hafi verið svolítið berskjaldandi og hún segist hafa verið smá kvíðin yfir því að enginn myndi mæta. Hún þurfti þó ekki að örvænta því fjöldi kvenna meldaði sig í gönguna og það eina sem hún hafði áhyggjur af var að það væri ekki nógu mikið af bananabrauði fyrir allar stelpurnar. Það reyndist blessunarlega vera meira en nóg af því. Stelpurnar komu sumar einar, aðrar í hóp og einhverjar komu saman í bíl þrátt fyrir að hafa aldrei hist áður. Fjallgangan var misauðveld fyrir þær en allar virtust þær skemmta sér vel og eignuðust nýja vini. View this post on Instagram A post shared by Kyana Sue Powers • Adventure Travel • Iceland (@kyanasue) „Ég var næstum því farin að tárast þegar ég heyrði stelpur skiptast á símanúmerum eða að ræða flutningana til Íslands,“ skrifaði Kyana meðal annars á Instagram og var djúpt snortin yfir nýjum vináttum. Fimmtíu stelpur mættu í gönguna ásamt tveimur hundum og einu sætu litlu barni. Þær voru frá tuttugu löndum og í hópnum voru margar íslenskar. „Ég vona að þetta samfélag haldi áfram að vaxa og gera skemmtilega hluti eins og að vera með bókaklúbb, föndurkvöld, matarboð, partí, helgarferðir og fleira. Á tímum þar sem allir eru límdir við skjáinn þarfnast fólk samveru með öðru fólki og stelpur þurfa að eiga stelpustundir,“ bætir Kyana við í textanum og hvetur allar áhugasamar stelpur til að vera með í hópnum. Samfélagsmiðlar Ástin og lífið Mest lesið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið Lífið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Lífið Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið Hvað veistu um… Djúpavog? Lífið Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Lífið Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Menning Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Lífið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Fleiri fréttir Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Sjá meira