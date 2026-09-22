Lífið

Sneri vörn í sókn í vinaleysinu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Áhrifavaldurinn Kyana Sue eignaðist fjölda vinkvenna í fjallgöngu um helgina.
Áhrifavaldurinn Kyana Sue eignaðist fjölda vinkvenna í fjallgöngu um helgina. Instagram

Áhrifavaldurinn Kyana Sue flutti til Íslands fyrir sjö árum og hætti í dagvinnunni sinni til þess að ferðast. Hún heldur uppi vinsælli Instagram-síðu þar sem yfir 500 þúsund manns fylgjast með daglegum ævintýrum hennar. Í nýrri færslu frá henni segir hún að það geti verið erfitt að eignast vini á Íslandi en hún dó ekki ráðalaus og stofnaði hópinn Reykjavik Girls Club.

Kyana er gift Viktori Má Snorrasyni matreiðslumanni en þau kynntust fyrir þremur árum. 

Þrátt fyrir að hafa búið hér lengi og hitt mikið af fólki segir Kyana á Instagram að það sé erfitt að eignast vini á Íslandi og í raun hvar sem er þegar maður er orðinn fullorðinn.

Hún ákvað því að senda út boðskort á allar stelpur sem hefðu áhuga á því að koma í samfélagsfjallgöngu og lofaði að taka bananabrauð með. Þetta hafi verið svolítið berskjaldandi og hún segist hafa verið smá kvíðin yfir því að enginn myndi mæta. 

Hún þurfti þó ekki að örvænta því fjöldi kvenna meldaði sig í gönguna og það eina sem hún hafði áhyggjur af var að það væri ekki nógu mikið af bananabrauði fyrir allar stelpurnar. Það reyndist blessunarlega vera meira en nóg af því.

Stelpurnar komu sumar einar, aðrar í hóp og einhverjar komu saman í bíl þrátt fyrir að hafa aldrei hist áður. Fjallgangan var misauðveld fyrir þær en allar virtust þær skemmta sér vel og eignuðust nýja vini.

„Ég var næstum því farin að tárast þegar ég heyrði stelpur skiptast á símanúmerum eða að ræða flutningana til Íslands,“ skrifaði Kyana meðal annars á Instagram og var djúpt snortin yfir nýjum vináttum. Fimmtíu stelpur mættu í gönguna ásamt tveimur hundum og einu sætu litlu barni. Þær voru frá tuttugu löndum og í hópnum voru margar íslenskar.

„Ég vona að þetta samfélag haldi áfram að vaxa og gera skemmtilega hluti eins og að vera með bókaklúbb, föndurkvöld, matarboð, partí, helgarferðir og fleira. Á tímum þar sem allir eru límdir við skjáinn þarfnast fólk samveru með öðru fólki og stelpur þurfa að eiga stelpustundir,“ bætir Kyana við í textanum og hvetur allar áhugasamar stelpur til að vera með í hópnum.

Samfélagsmiðlar Ástin og lífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.