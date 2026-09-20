Bilun kom upp í Arnarfelli, gámaflutningaskipi Samskipa, er það silgdi á milli Hjaltlandseyja og Færeyja í gær. Skipið var á leið til Rotterdam í Hollandi. Skipið verður dregið í land til Runavíkur í Færeyjum. Engan sakaði að sögn Samskipa, sem segja að orsök bilunarinnar sé þekkt.
„Arnarfell varð fyrir vélabilun um helgina sem hefur gert það að verkum að skipið er nú í drætti til Runavíkur í Færeyjum til viðgerðar,“ skrifar Ágústa Hrund Steinarsdóttir, forstöðumaður á markaðs- og samskiptadeildar Samskipa, í svari við fyrirspurn Vísis.
Hún tekur fram að öryggi áhafnar og skips hafi aldrei verið í hættu.
Arnarfell flytur vörur á milli Íslands og Evrópu og getur flutt rúmlega 900 tuttugu feta gámaeiningar.
„Orsök bilunarinnar er þekkt og varahlutir eru til staðar, þannig að vonir standa til að viðgerð taki stuttan tíma,“ bætir hún við.
Af MarineTraffic að dæma virðist skipið hafa stöðvar för er það var mitt á milli Færeyja og Hjaltlandseyja. Samkvæmt sama vef virðist færeyska fiskiskipið Gøtunes draga Arnarfell í land en Arnarfell siglir undir færeyskum fána og á heimahöfn í Þórshöfn.