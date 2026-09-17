Innlent

Brim sýknað af kröfum for­eldra sjó­mannsins

Árni Sæberg skrifar
Axel Jósefsson Zarioh féll fyrir borð fiskiskips á vegum Brims í Vopnafirði þann 18. maí 2020. Viku síðar var leit að Alex hætt. Tæpu ári síðar, þann 4. apríl 2021, fundust líkamsleifar í flæðamáli fjöru í Vopnafirði sem síðar kom í ljós að tilheyrðu Axel heitnum.
Axel Jósefsson Zarioh féll fyrir borð fiskiskips á vegum Brims í Vopnafirði þann 18. maí 2020. Viku síðar var leit að Alex hætt. Tæpu ári síðar, þann 4. apríl 2021, fundust líkamsleifar í flæðamáli fjöru í Vopnafirði sem síðar kom í ljós að tilheyrðu Axel heitnum.

Landsréttur hefur sýknað Brim hf. og TM tryggingar hf. af bótakröfu foreldra ungs skipverja sem drukknaði á sjó í maí 2020.

Dómur þess efnis var kveðinn upp klukkan 15. Hann hefur ekki verið birtur en hinn áfrýjaði dómur var óraskaður. Brim hafði áður verið sýknað bæði í héraði og Landsrétti en Hæstiréttur ómerkti fyrri dóm Landsréttar í mars síðastliðnum.

Axel Jósefsson Zarioh féll fyrir borð fiskiskips á vegum Brims í Vopnafirði þann 18. maí 2020. Viku síðar var leit að Alex hætt. Tæpu ári síðar, þann 4. apríl 2021, fundust líkamsleifar í flæðamáli fjöru í Vopnafirði sem síðar kom í ljós að tilheyrðu Axel heitnum.

Foreldar Axels höfðuðu mál á hendur Brimi og tryggingafélagi útgerðarinnar, TM, til greiðslu miskabóta. Meðal annars byggðu þeir á því að Axel, sem var ráðinn á bátinn 13 dögum fyrir slysið, hefði ekki verið skráður á öryggisfræðslunámskeið þegar hann hóf störf.

Vopnafjörður Brim Sjávarútvegur Dómsmál

Tengdar fréttir

Tókst ekki að sanna að Brim bæri ábyrgð á dauða sonar þeirra

Landsréttur hefur sýknað Brim hf. og TM tryggingar hf. af skaðabótakröfu foreldra ungs skipverja sem drukknaði á sjó í maí 2020. Dómurinn féllst ekki á að með því að vanrækja öryggis- og eftirlitsskyldu sína gagnvart skipverjanum hafi útgerðin bakað sér skaðabótaskyldu á hendur foreldrunum.

Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur

Hæstiréttur hefur ómerkt dóm Landsréttar um sýknu Brims hf. af öllum kröfum foreldra ungs skipverja sem drukknaði á sjó í maí 2020. Málið verður því tekið fyrir á ný í Landsrétti.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið