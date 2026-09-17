Arnaldur Grétarsson, samfélagsmiðla- og markaðssérfræðingur, býður sig fram til forseta Alþýðusambands Íslands. Hann hefur gegnt störfum fyrir sambandið síðan 2021.
Arnaldur, sem er mannfræðingur að mennt, hefur starfað fyrir ASÍ frá 2021 en þá var hann ráðinn í starf samfélagsmiðlasérfræðings á skrifstofu sambandsins. Hann hefur þó starfað á fleiri en einum vettvangi undanfarin ár.
Hann greinir frá þessu í Facebook-færslu en 47. þing sambandsins verður haldið 14.-16. október 2026. Núverandi formaður, Finnbjörn A. Hermannsson, hyggst ekki bjóða sig aftur fram sem forseta Alþýðusambands Íslands.
„Ákvarðanir á þeirri vegferð sem ASÍ stendur frammi fyrir eru margar og erfiðar. Þær treysti ég mér til að takast á við með farsælum hætti,“ skrifar hann.
Hann kveðst vilja sjá Alþýðusamband sem geti verið vopnabúr félaganna þegar á reyni en sinni jafnframt „mikilvægustu hagsmunagæslu íslensks samfélags“, það er að segja hagsmunagæslu launafólks.
„Samleið mín með verkalýðshreyfingunni er orðin drjúg. Bæði hef ég gegnt trúnaðarstörfum og starfað innan hreyfingarinnar á fleiri en einum vettvangi undanfarin ár. Þar af starfaði ég fyrir ASÍ í um 6 ár. Fyrir það hef ég starfað á almennum vinnumarkaði alla mína starfsævi í fjölbreyttum störfum.“