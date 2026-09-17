Innlent

Segir að­gerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda á­fram í réttarsölum“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Paul Watson er formaður Paul Watson-samtakanna.
Paul Watson er formaður Paul Watson-samtakanna. Epa

Paul Watson, leiðtogi Paul Watson-samtakanna sem berjast gegn hvalveiðum á Íslandi, segir að Aðgerð 86 sé ekki lokið. Málið muni halda áfram fyrir dómstólum Íslands.

„Aðgerð 86 hefur heppnast mjög vel,“ segir Watson í myndskeiði sem var birt á Facebook-síðu Paul Watson-samtakanna.

Aðgerð 86 er vísun í atvik árið 1986 þegar tveir menn komu til landsins og sökktu tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn. Hópur fólks sneri aftur í lögsögu Íslands nú í sumar undir merkjum samtakanna á skipi sem kallast Bandero. Markmið þeirra var að stöðva hvalveiðar hér á landi. 

Eftir nokkrar vikur af siglingum í kringum landið, með einu hléi vegna veikinda skipverja, höfðu skipverjar afskipti af hvalveiðiskipinu Hval 9 sem var þá úti á sjó. Þeir reyndu að kasta netadrósum og víraflækjum í skrúfu skipsins. Landhelgisgæslan taldi öryggi sjómanna ógnað og sendi fulltrúa Landhelgisgæslunnar og sérsveitarmenn um borð í Bandero. Þeir tóku yfir skipið og sigldu því til Reykjavíkurhafnar. 

Öllum skipverjum var birt ákvörðun um brottvísun úr landi og endurkomubann. Bandero var síðan siglt til Akraness og kyrrsett að kröfu Hvals hf. sem taldi sig eiga skaðabótakröfu á hendur eiganda skipsins.

„Mjög gott leikrit“

Watson reifar þessa sögu í myndskeiðinu og minnist sérstaklega á þegar sérsveitarmennirnir komu um borð í skipið.

„Þetta var mjög gott leikrit. Þetta var nákvæmlega það sem við þurftum fyrir söguna og fyrir vikið verður fólk um allan heim æ betur meðvitað um áframhaldandi ólöglega starfsemi Kristjáns Loftssonar,“ segir hann.

Enginn skipverjanna hafi verið ákærður en lögreglan hafi gert síma, myndavélar og fartölvur þeirra upptækar án heimildar. Einnig hafi þeim verið neitað um rétt þeirra til að fá lögmann.

„Við erum því með mjög gott dómsmál í höndunum og munum halda því áfram. Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum Íslands. En þessi barátta heldur áfram og við munum halda áfram að berjast gegn drápi á hvölum.“

Þá kallar hann Kristján Loftsson, sem er forstjóri og eigandi Hvals hf., raðhvalamorðingja.

„Við munum halda þessu áfram þar til við höfum stöðvað þetta og við munum stöðva þetta,“ segir Watson.

Vert er að taka hér fram að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í febrúar sem bannar hvalveiðar. Stjórnvöld vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna veiðanna.

Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Hvalir Hvalveiðar

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