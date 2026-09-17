Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. september 2026 22:12 Paul Watson er formaður Paul Watson-samtakanna. Epa Paul Watson, leiðtogi Paul Watson-samtakanna sem berjast gegn hvalveiðum á Íslandi, segir að Aðgerð 86 sé ekki lokið. Málið muni halda áfram fyrir dómstólum Íslands. „Aðgerð 86 hefur heppnast mjög vel,“ segir Watson í myndskeiði sem var birt á Facebook-síðu Paul Watson-samtakanna. Aðgerð 86 er vísun í atvik árið 1986 þegar tveir menn komu til landsins og sökktu tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn. Hópur fólks sneri aftur í lögsögu Íslands nú í sumar undir merkjum samtakanna á skipi sem kallast Bandero. Markmið þeirra var að stöðva hvalveiðar hér á landi. Eftir nokkrar vikur af siglingum í kringum landið, með einu hléi vegna veikinda skipverja, höfðu skipverjar afskipti af hvalveiðiskipinu Hval 9 sem var þá úti á sjó. Þeir reyndu að kasta netadrósum og víraflækjum í skrúfu skipsins. Landhelgisgæslan taldi öryggi sjómanna ógnað og sendi fulltrúa Landhelgisgæslunnar og sérsveitarmenn um borð í Bandero. Þeir tóku yfir skipið og sigldu því til Reykjavíkurhafnar. Öllum skipverjum var birt ákvörðun um brottvísun úr landi og endurkomubann. Bandero var síðan siglt til Akraness og kyrrsett að kröfu Hvals hf. sem taldi sig eiga skaðabótakröfu á hendur eiganda skipsins. „Mjög gott leikrit“ Watson reifar þessa sögu í myndskeiðinu og minnist sérstaklega á þegar sérsveitarmennirnir komu um borð í skipið. „Þetta var mjög gott leikrit. Þetta var nákvæmlega það sem við þurftum fyrir söguna og fyrir vikið verður fólk um allan heim æ betur meðvitað um áframhaldandi ólöglega starfsemi Kristjáns Loftssonar,“ segir hann. Enginn skipverjanna hafi verið ákærður en lögreglan hafi gert síma, myndavélar og fartölvur þeirra upptækar án heimildar. Einnig hafi þeim verið neitað um rétt þeirra til að fá lögmann. „Við erum því með mjög gott dómsmál í höndunum og munum halda því áfram. Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum Íslands. En þessi barátta heldur áfram og við munum halda áfram að berjast gegn drápi á hvölum.“ Þá kallar hann Kristján Loftsson, sem er forstjóri og eigandi Hvals hf., raðhvalamorðingja. „Við munum halda þessu áfram þar til við höfum stöðvað þetta og við munum stöðva þetta,“ segir Watson. Vert er að taka hér fram að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í febrúar sem bannar hvalveiðar. Stjórnvöld vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna veiðanna. Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Hvalir Hvalveiðar Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Innlent Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Fleiri fréttir Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Alelda bíll í Kópavogi Sjá meira