Ibrahimagic framlengir við Víking Andri Broddason skrifar 7. október 2026 21:32 Tarik Ibrahimagic spilar ekki meira á tímabilinu en mun verða samningsbundinn Víkingum til ársins 2029. Guðmundur/Vísir Tarik Ibrahimagic hefur framlengt samningi sínum við Víking til ársins 2029. Þetta kom fram í tilkynningu frá félaginu í kvöld. Ibrahimagic kom til Víkings sumarið 2024 frá Vestra og náði hann strax að stimpla sig inn í liðið. Hann er 25 ára gamall og var keyptur til Vestra á sínum tíma frá Danmörku. Hann hefur spilað stóran þátt í Íslandsmeistaratitlunum sem Víkingur vann bæði árið 2025 og 2026 og er stefnan hans sett á að vinna fleiri titla með liðinu. Tarik er þessa stundina að jafna sig á meiðslum sem hann varð fyrir í Evrópuleikjum með Víkingi í sumar og mun því ekki leika meira með félaginu á þessu tímabili. Hann mun þó verða klár í vetur og má búast við að hann komi tvíefldur til leiks á næsta tímabili. Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, er ánægður með framlenginguna og í tilkynningu Víkings segist hann hlakka til þess að sjá hann aftur á vellinum. Knattspyrnudeild Víkings hefur gengið frá nýjum samningi við Tarik Ibrahimagić og gildir hann út tímabilið 2029. 🖤❤️ https://t.co/DbeTm4rhuY https://t.co/y4DkILpSpy— Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) October 7, 2026 „Tarik hefur sýnt það frá fyrsta degi hvað í honum býr. Hann er leikmaður sem þjálfarar treysta, sama hvar á vellinum hann er settur, og hann hefur vaxið mikið hjá okkur. Það er mikilvægt fyrir félagið að halda leikmönnum af hans gæðum og karakter.“ Íslenski boltinn Víkingur Reykjavík Fótbolti Besta deild karla Mest lesið Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Fótbolti Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Fótbolti Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Fótbolti Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Fótbolti Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Leitast eftir óprenthæfri hvatningu Sport Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Íslenski boltinn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Fleiri fréttir Ibrahimagic framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Sjá meira