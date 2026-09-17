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fimmtudagur 17. september 2026
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Olís karla
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Handbolti
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Gagnrýni
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Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
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Fótbolti
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Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Evrópudeildin
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