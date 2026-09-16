Gangi samningaviðræður eftir verður brottfarastöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að Klettatröð 8 á Ásbrú í Reykjanesbæ.
Framkvæmdasýslan auglýsti í sumar eftir húsnæði á Suðurnesjum undir starfsemi brottfararstöðvar. Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls fjórtán tilboð frá þrettán aðilum.
Að lokinni yfirferð hafi þrír kostir komið til greina og að endingu var ákveðið að ganga til samningaviðræðna við félagið Fjöl ehf. um húsnæði við Klettatröð 8 á Ásbrú. Fyrsti samningafundur er á morgun og unnið er að því að hægt verði að opna brottfarastöðina 1. desember líkt og lög kveða á um.
Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu stendur þó áfram yfir leit að húsnæði undir barna-og fjölskylduúrræði.
Húsnæðið er í iðnaðarhverfi á Ásbrú og er því lýst sem 1.815 fermetra skrifstofuhúsnæði í fasteignaskrá.
Í auglýsingu Framkvæmdasýslunnar sagði að húsnæðið ætti ekki að vera nálægt íbúabyggð og að það þyrfti að geta hýst allt að þrjátíu manns auk þess að vera með aðstöðu fyrir starfsfólk. Þá þyrfti að vera til staðar afgirt útisvæði eða að mögulegt væri að útbúa slíkt svæði. Gert væri ráð fyrir fimmtán til þrjátíu svefnherbergjum með snyrtingu og sturtu eða aðgengi að sameiginlegum snyrtingum og sturtum, þvottahúsi og matsal.
Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, hefur talið að brottfararstöðin eigi að vera innan athafnasvæðis Isavia á Keflavíkurflugvelli, það er að segja innan flugvallargirðingar. Isavia mótmælti því og sagði upplýsingafulltrúi þeirra að brottfarastöð ætti enga samleið með flugvallarrekstri.