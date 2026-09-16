Nýtt og óvænt gagn í Dettifossmálinu svokallaða hleypti upphafi þinghalds í uppnám um stund í morgun. Meðal þess sem sækjandi lagði fram í málinu var mynd af flöskum með ætluðum amfetamínbasa.
Fjallað er um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.
Eftir hækkun á kílómetragjaldi gætu ökumenn þurft að greiða hátt í fimm hundruð krónur fyrir bensínlítrann samkvæmt útreikningum Visku stéttarfélags. Hagfræðingur þeirra lýsir gjaldahækkunum stjórnvalda sem hagstjórnarlegum afleik og skorar á ríkisstjórnina að sýna fremur aðhald.
Gagnaver á Bakka myndi skipta sköpum fyrir samfélagið í Norðurþingi verði hugmyndirnar að veruleika. Samtöl um enn meiri uppbyggingu á svæðinu eru í gangi segir sveitarstjóri Norðurþings sem er bjartsýnn á að gagnaverið muni rísa.
Framkvæmdastjóri Landverndar kallar eftir skýrum lagaramma um gagnaver sem liggi ekki fyrir. Þá segir hún dag íslenskrar náttúru blandinn sorg í ljósi svikinna loforða stjórnvalda, leyfisveitingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði og umdeildra orða umhverfisráðherra um fegurðarskyn og trömpísk viðhorf fólks til vindorkuvera.
Eigendur rafbíla lentu margir hverjir í vandræðum með að hlaða bílinn í gærkvöldi og í nótt þar sem fram fór uppfærsla á forriti Orku náttúrunnar. Forstöðumaður segir að notendur eigi að geta tekið gleði sína á ný í dag, um uppfærslu sé að ræða sem gjörbreyti forritinu.
Í íþróttafréttum er fjallað um grannaslag í Bestu deild karla í fótbolta en Þór og KA mætast í kvöld.