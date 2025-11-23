Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 23. nóvember 2025 13:38 Frá vinstri eru Glanni Glæpur, Solla stirða og Íþróttaálfur. Aðsent Latibær fagnar þrjátíu ára afmæli sínu í Háskólabíói í janúar og býður börnum og fjölskyldum þeirra að fagna með sér. Nú hefur hulunni verið svipt af því hverjir það eru sem fara með hlutverk persónanna sígildu. Samkvæmt tilkynningu frá aðstandendum Afmælishátíðar Latabæjar sem haldin verður með pompi og prakt 17. og 18. janúar á næsta ári var einvala lið leikara valið í verkefnið. Þau geri litríkar persónur Latabæjar að sínum á ferskan og spennandi hátt. Ný kynslóð íbúa Latabæjar Með hlutverk Íþróttaálfsins fer hinn fjölhæfi leikari Mikael Kaaber. Hann fer um þessar mundir með eitt aðalhlutverka í söngleiknum Moulin Rouge á fjölum Borgarleikhússins og hefur einnig leikið í sjónvarpi og kvikmyndum. Mikael Kaaber er Íþróttaálfurinn.Aðsend „Hann er þekktur fyrir sjarma sinn og einlægni auk þess að vera mjög góða hreyfigetu svo hann smellpassar í hlutverk Íþróttaálfsins. Hann mun halda upp í orkunni og gleðinni í botni allan tímann í Háskólabíó,“ segir í tilkynningunni um Mikael. Hildur Vala er Solla stirða.Aðsend Mótleikkona Mikaels í Moulin Rouge, hún Hildur Vala Baldursdóttir, er svo hin nýja Solla stirða. Í tilkynningu segir að hún komi með hlýju og kraft inn í verkefnið og að hún muni gefa Sollu stirðu nýja dýpt og lifandi nærveru í túlkun sinni. Ný Glanni Glæpur er Almar Blær Sigurjónsson. Fram kemur að hann túlki hinn sívinsæla vonda karl sem er ekkert svo vondur snilldarlega. „Latibær í allri sinni dýrð“ „Við viljum skapa lifandi upplifun þar sem börnin eru ekki bara áhorfendur heldur eru hluti af henni og taka virkan þátt allan tímann. Þau munu dansa, hoppa og taka þátt í gegnum leik- og hreyfingu í sýningunni,“ segir Stella Rósenkranz, framleiðandi og listrænn stjórnandi afmælishátíðar Latabæjar. Aðstandendur lofa glæsilegri afmælisveislu.Aðsend „Þetta er Latibær í allri sinni dýrð. Uppfærð útgáfa fyrir nýja kynslóð. Við viljum setja börnin í aðalhlutverkið og færa Latabæ á svið með þeim tilgang að hreyfing og hvatning sé í fyrirrúmi. Þetta verður stórkostleg stund sem verður uppbyggjandi og jákvæð upplifun fyrir börnin. Við erum ótrúlega stolt af því að kynna nýju leikarana til leiks, sem allir bera Latabæjar andann með sér - gleði, skapandi leik og jákvæða ímynd. Öll frábærar fyrirmyndir og smellpassa inn í Latabæ - þetta verður æðislegt,“ segir Stella. Börn og uppeldi Bíó og sjónvarp Mest lesið Læknadóp og geðveikir menn, lesist aftur Áskorun Þegar Dorrit var forsetafrú Lífið Helgi snýr heim: „Laus við leiðindin sem bjuggu þetta til“ Menning Katrín Halldóra snýr aftur til Tenerife Lífið „Ég var búinn að syrgja þetta líf“ Lífið Krakkatían: Þakkargjörðarhátíð, Wicked og aðventukrans Lífið Nýsloppin við vinstra vókið þegar það hægra mætti Lífið Vonlaust í víkinni Gagnrýni Hrátt og sjarmerandi einbýlishús listapars í Höfnum Lífið Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Lífið Fleiri fréttir Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Þegar Dorrit var forsetafrú Krakkatían: Þakkargjörðarhátíð, Wicked og aðventukrans Katrín Halldóra snýr aftur til Tenerife „Ég var búinn að syrgja þetta líf“ Fréttatía vikunnar: Golfklúbbur, Fossvogsbrú og fasteignasali Eyddu sleikjufærslum spjallmennis: „Ég er feitur fæðingarhálfviti“ Bjóða til sögulegrar tölvuleikjaveislu Hrátt og sjarmerandi einbýlishús listapars í Höfnum Sjáðu nýtt klifurhús fyrir norðan: Frá Hjalteyri yfir til Akureyrar Feginn að losna við kvíðann sem fylgdi drykkjunni Allt um brjóstastækkun Simone Biles „Skref í rétta átt“ en ekki útséð um þátttöku Íslands Breyta reglum um atkvæðagreiðslu og kynningu laga í Eurovision Samfélagsmiðlastjörnur máluðu Akureyri rauða Þessi hús og lóðir hlutu fegrunarviðurkenningar Reykjavíkurborgar Var úthúðuð af skipuleggjanda en sigraði í Ungfrú alheimi Fyrsta súperstjarna Íslands stendur á tímamótum „Sjónvarpssonur“ John Travolta látinn Tilkynntu hver jólagjöf ársins væri Halla átti ánægjulegan fund með Karli Bretakonungi Edwald-feðgar kaupa hlið við hlið Grunaði alltaf að hann væri ekki sonur föður síns Óhuggulegt fall fegurðardrottningar Sonur tónlistarparsins fæddur og nefndur Óttaðist um líf sitt: „Það var erfiðasti dagur lífs míns“ Játaði sig sigraða: „Mér fannst það algjört tabú áður“ Mobb Deep kemur fram í KR-höllinni í mars Nýsloppin við vinstra vókið þegar það hægra mætti Ætluðu að taka þakið í gegn en urðu óvænt að byrja á kjallaranum Sjá meira