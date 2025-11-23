Lífið

Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Frá vinstri eru Glanni Glæpur, Solla stirða og Íþróttaálfur. Aðsent

Latibær fagnar þrjátíu ára afmæli sínu í Háskólabíói í janúar og býður börnum og fjölskyldum þeirra að fagna með sér. Nú hefur hulunni verið svipt af því hverjir það eru sem fara með hlutverk persónanna sígildu.

Samkvæmt tilkynningu frá aðstandendum Afmælishátíðar Latabæjar sem haldin verður með pompi og prakt 17. og 18. janúar á næsta ári var einvala lið leikara valið í verkefnið. Þau geri litríkar persónur Latabæjar að sínum á ferskan og spennandi hátt.

Ný kynslóð íbúa Latabæjar

Með hlutverk Íþróttaálfsins fer hinn fjölhæfi leikari Mikael Kaaber. Hann fer um þessar mundir með eitt aðalhlutverka í söngleiknum Moulin Rouge á fjölum Borgarleikhússins og hefur einnig leikið í sjónvarpi og kvikmyndum. 

Mikael Kaaber er Íþróttaálfurinn.Aðsend

„Hann er þekktur fyrir sjarma sinn og einlægni auk þess að vera mjög góða hreyfigetu svo hann smellpassar í hlutverk Íþróttaálfsins. Hann mun halda upp í orkunni og gleðinni í botni allan tímann í Háskólabíó,“ segir í tilkynningunni um Mikael.

Hildur Vala er Solla stirða.Aðsend

Mótleikkona Mikaels í Moulin Rouge, hún Hildur Vala Baldursdóttir, er svo hin nýja Solla stirða. Í tilkynningu segir að hún komi með hlýju og kraft inn í verkefnið og að hún muni gefa Sollu stirðu nýja dýpt og lifandi nærveru í túlkun sinni.

Ný Glanni Glæpur er Almar Blær Sigurjónsson. Fram kemur að hann túlki hinn sívinsæla vonda karl sem er ekkert svo vondur snilldarlega. 

„Latibær í allri sinni dýrð“

„Við viljum skapa lifandi upplifun þar sem börnin eru ekki bara áhorfendur heldur eru hluti af henni og taka virkan þátt allan tímann. Þau munu dansa, hoppa og taka þátt í gegnum leik- og hreyfingu í sýningunni,“ segir Stella Rósenkranz, framleiðandi og listrænn stjórnandi afmælishátíðar Latabæjar.

Aðstandendur lofa glæsilegri afmælisveislu.Aðsend

„Þetta er Latibær í allri sinni dýrð. Uppfærð útgáfa fyrir nýja kynslóð. Við viljum setja börnin í aðalhlutverkið og færa Latabæ á svið með þeim tilgang að hreyfing og hvatning sé í fyrirrúmi. Þetta verður stórkostleg stund sem verður uppbyggjandi og jákvæð upplifun fyrir börnin. Við erum ótrúlega stolt af því að kynna nýju leikarana til leiks, sem allir bera Latabæjar andann með sér - gleði, skapandi leik og jákvæða ímynd. Öll frábærar fyrirmyndir og smellpassa inn í Latabæ - þetta verður æðislegt,“ segir Stella.

