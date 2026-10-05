Brotist inn í fjóra bíla í þremur hverfum Samúel Karl Ólason skrifar 5. október 2026 23:06 Alls voru 170 mál skráð í kerfi lögreglunnar í dag. Vísir/Vilhelm Brotist var inn í að minnsta kosti fjóra bíla í þremur hverfum höfuðborgarsvæðisins í dag og í eina verslun. Þá var ráðist á leigubílstjóra í Hlíðunum. Þetta er meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglunnar fyrri daginn í dag. Alls voru 170 mál skráð í kerfi lögreglunnar í dag og gistu þrír í fangageymslu í kvöld. Í dagbókinni segir að brotist hafi verið inn í einn bíl í Hlíðahverfi, einn í Múlahverfi og tvo í Breiðholti í dag. Öll innbrotin eru sögð í rannsókn. Þá var einnig tilkynnt um innbrot í verslun í miðbænum en sá sem braust þar inn var handtekinn skömmu síðar. Tilkynnt var um þjófnað úr tveimur verslunum í Hlíðahverfi og einni í Grafarvogi. Allir gerendur voru á staðnum þegar lögregluþjóna bar að garði. Lögregluþjónar handtóku þar að auki mann í Árbæ sem sagður er dvelja ólöglega hér á landi. Hann var fluttur á lögreglustöð og er málið til rannsóknar. Lögreglumál Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Segir Aþenu í andarslitrunum Innlent Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa Innlent Fengu heimild til þess að segja upp kjarasamningum Innlent Rubio lentur á Íslandi Innlent Fleiri fréttir Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Auglýsingatekjur Rúv undir fyrirhuguðu þaki þrjú ár í röð Fengu heimild til þess að segja upp kjarasamningum Öflugur jarðskjálfti í Bárðarbungu Meiri líkur en minni á að kjarasamningum verði sagt upp Rubio lentur á Íslandi Hafna ásökunum um svik og benda á stjórnvöld Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Opnuðu Arnarnesveg að hluta Tvöföld árekstrarhætta þegar flugumferðarstjóri missti yfirsýn Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Segir Aþenu í andarslitrunum Rubio spenntur að hitta Þorgerði Skakkur á stolnum strætó Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Sjá meira