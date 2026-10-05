Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Samúel Karl Ólason skrifar 5. október 2026 22:28 Hermenn ríkisstjórnar Jemen á ferðinni í suðvesturhluta landsins. Þar er hart barist á nokkrum stöðum. AP/Abdulnasser Alseddik Sveitir ríkisstjórnar Jemen hafa sótt hratt fram gegn Hútum við strendur Rauðahafs. Ríkisstjórnin segist hafa hernumið mestallt það svæði sem Hútar lögðu skyndilega undir sig í síðasta mánuði og mun ríkisstjórnin hafa náð aftur stjórn á Bab el-Mandeb-sundi við suðurenda Rauðahafs. Með stuðningi Sáda úr lofti eru sveitir ríkisstjórnarinnar sagðar hafa sótt hratt fram að borginni Mocha og eru meðlimir Húta sagðir hafa hörfað aftur upp í fjöllin til norðurs. Reuters hefur eftir varnarmálaráðuneyti Jemen að Mocha sé aftur í höndum ríkisstjórnarinnar. Leiðtogar Húta segjast hafa gert árásir á olíuvinnsluinnviði í Sádi-Arabíu, flugvelli og herstöðvar og notast hefði verið við bæði dróna og skotflaugar. Sókn sveita ríkisstjórnarinnar hófst í morgun og virðist hún hafa gengið vel. Fregnir höfðu í síðustu viku borist af því að gagnsókn væri í vændum. Sádar segjast hafa notað hundrað herþotur í dag til að styðja gagnsóknina og að árásir hafi verið gerðar á hundruð skotmarka. Sjá einnig: Hyggst ná öllu landsvæðinu af Hútum Talsmaður herafla ríkisstjórnar Jemen deildi meðfylgjandi myndbandi af loftárásum í dag. Vert er að vara lesendur við því að myndefnið getur vakið óhug. من استهدافات قواتنا المسلحة لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وعتادها العسكري ضمن عملية "فجر اليمن". https://t.co/CPbuQfB4WE— الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) October 5, 2026 Það að ríkisstjórnin virðist hafa náð aftur stjórn á Bab el-Mandeb-sundi mun líklega gera Hútum erfiðara að loka á siglingar um Rauðahaf en þeir munu þó áfram geta gert árásir á skip á sunnanverðu hafsvæðinu með bæði drónum og eldflaugum. Hútar segja ekki rétt að þeir hafi tapað landsvæði í Jemen. Þá hafa fregnir borist af því að á öðrum stað á víglínunni hafi meðlimir Húta sótt fram og að þeir séu nærri því að umkringja borgina Taiz. Hermenn í borginni eru næstum því alveg umkringdir en heimildarmenn Reuters segja að ekki sé búið að skera á allar birgðaleiðir inn í borgina. Langvarandi átök Hútar stjórna stórum hluta Jemen, þar á meðal höfuðborginni Sana, en þeir eru studdir af klerkastjórninni í Íran. Sádar hafa stutt alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld í Jemen gegn Hútum um árabil. Sádar hófu að aðstoða ríkisstjórn Jemen árið 2015. Þá leiddu Sádar bandalag arabaríkja sem kom ríkisstjórninni til aðstoðar eftir að Hútar ráku sveitir ríkisstjórnarinnar frá Sanaa. Skæð borgarastyrjöld stóð yfir um langt skeið í Jemen en fjögurra ára vopnahlé liðaðist í sundur í sumar og hafa átökin aukist töluvert síðan þá. Hútar hófu í sumar árásir á olíuvinnsluinnviði og olíuflutningaskip Sádi-Arabíu, með því markmiði að koma í veg fyrir flutninga Sáda á olíu um Rauðahaf. Þá gerðu Hútar umfangsmikla sókn í vesturhluta Jemen fyrr í þessum mánuði og lögðu undir sig stóran hluta strandlengju landsins við Rauðahaf. Þeir landvinningar gerðu þeim mun auðveldara að takmarka siglingar um Rauðahaf, sem var orðin helsta útflutningsleið Sáda fyrir olíuafurðir vegna takmarkana á siglingum um Hormússund. Sádar hafa lagt mikla áherslu á að snúa þessari þróun við. Tyrkir og Pakistanar senda hermenn Í dag var haldinn sérstakur neyðarfundur Mecca-bandalagsins svokallaða. Það er varnarbandalag Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistan en þar var komist að þeirri niðurstöðu að Tyrkir og Pakistanar myndu koma Sádum til aðstoðar. Ríkin ætla að senda hermenn til Sádi-Arabíu en hversu margir þeir eiga að vera og hvað þeir eiga að gera liggur ekki fyrir að svo stöddu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur hafnað beiðni Sáda um að taka þátt í árásunum. New York Times sagði þó frá því í dag að rúmlega tvö hundruð bandarískir hermenn og greinendur eru í Sádi-Arabíu þar sem þeir aðstoða meðal annars við að velja skotmörk fyrir loftárásir Sáda. Þá eru Bandaríkjamenn einnig með eldsneytisflugvélar á svæðinu, sem Sádar geta notað til að fylla á herþotur sínar á lofti. Jemen Sádi-Arabía Hernaður Skipaflutningar Bensín og olía Pakistan Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Segir Aþenu í andarslitrunum Innlent Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa Innlent Fengu heimild til þess að segja upp kjarasamningum Innlent Rubio lentur á Íslandi Innlent Fleiri fréttir Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Idol-keppandi í lífstíðarfangelsi fyrir að skjóta eiginkonu sína Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Fá Nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun á ljósstýrðri erfðatækni Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? 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