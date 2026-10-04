Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sindri Sverrisson skrifar 4. október 2026 20:42 Joshua Zirkzee og Tijjani Reijnders glaðbeittir eftir mark Zirkzee í kvöld. Getty/Maurice van Steen Manchester United-maðurinn Joshua Zirkzee tryggði Hollandi 2-1 sigur gegn Serbíu í kvöld í spennandi riðli 2 í A-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta. Lærisveinar Jürgen Klopp í þýska landsliðinu gerðu hins vegar markalaust jafntefli við Grikkland á útivelli. Holland og Grikkland eru því með átta stig hvort á toppi riðilsins en Þýskaland með fimm stig og Serbía án stiga. Tvær síðustu umferðirnar verða spilaðar í nóvember en aðeins tvö efstu liðin komast áfram í 8-liða úrslit Þjóðadeildarinnar. Teun Koopmeiners kom Hollendingum yfir á heimavelli í kvöld en Mihajlo Cvetković jafnaði metin á 35. mínútu. Zirkzee kom svo inná sem varamaður í upphafi seinni hálfleiks og skoraði sigurmarkið á 72. mínútu eftir sendingu frá Tijjandi Reijnders. Í Grikklandi áttu gestirnir frá Þýskalandi mun fleiri skot og voru nær því að skora í leiknum en niðurstaðan varð engu að síður markalaust jafntefli. Uppskeran úr fyrstu fjórum leikjunum undir stjórn Klopp er því fimm stig hjá Þjóðverjum sem töpuðu óvænt heimaleiknum við Grikkland fyrir viku, 1-0. Þjóðadeild karla í fótbolta Tengdar fréttir Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Goncalo Ramos heldur áfram að láta ljós sitt skína eftir brotthvarf Cristiano Ronaldo og hann skoraði sigurmark Portúgals í 2-1 sigri á Noregi í kvöld. Danmörk vann Wales 1-0 á útivelli í sama riðli. 4. október 2026 18:17 Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Langri og mest krefjandi landsleikjatörn sem Heimir Hallgrímsson hefur þurft að takast á við lauk í Serbíu í kvöld þegar Írarnir hans gerðu 1-1 jafntefli við Ísraela í B-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta. 4. október 2026 18:17 Mest lesið Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd Fótbolti Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Fótbolti Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Fótbolti Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Fótbolti Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“ Formúla 1 Sjáðu ruglið í Formúlunni í morgun Formúla 1 Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Fótbolti Strákarnir sitja fastir Fótbolti Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Íslenski boltinn Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Fleiri fréttir Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Sjáðu mörkin úr slátrun Englands FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu Sjá meira