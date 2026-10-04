Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Sindri Sverrisson skrifar 4. október 2026 23:15 Cristiano Ronaldo er velkominn aftur í landsliðið segir Jorge Jesus. Samsett/Getty Jorge Jesus landsliðsþjálfari Portúgals vonast til þess að Cristiano Ronaldo snúi aftur í landsliðið og ljúki landsliðsferlinum með viðeigandi hætti. Hann ætlar þó ekki að biðja Ronaldo afsökunar og kveðst ekki sjá neina ástæðu til þess. Ronaldo fór í fússi frá Kaupmannahöfn í síðustu viku, daginn fyrir leik við Danmörku, ósáttur eftir fyrstu tvo leiki Portúgals undir stjórn Jesus. Þjálfarinn tók við liðinu eftir HM í sumar, eftir að hafa verið þjálfari Ronaldo í eitt ár hjá Al-Nassr í Sádi-Arabíu. Það sem virðist hafa angrað Ronaldo meira en nokkuð annað er að hafa ekki fengið að spila eina einustu mínútu í 2-1 sigri Portúgals gegn Noregi fyrir viku en samt verið sendur að hita upp í seinni hálfleiknum. Jesus fór yfir stöðuna eftir annan 2-1 sigur á Noregi í kvöld sem tryggði Portúgal sæti í 8-liða úrslitum Þjóðadeildarinnar. „Biðjast afsökunar á hverju?“ „Eitt af því sem ég sagði við Cris [fyrir þessa landsleikjatörn] var að landsliðsferlinum hans gæti ekki lokið á heimsmeistaramóti með tapi og gráti. Hann yrði að ljúka þeim ferli með því að spila. Þess vegna spilaði hann í fyrsta leiknum á Estádio de Alvalade og hann átti að spila hér í dag. En vegna þess sem gerðist varð allt öðruvísi. Ég er landsliðsþjálfari, ég vel þá sem ég vil. Ég spyr engan hvern hann vill, ég spyr engan hver á að spila. Það eru ýmsir þættir og ýmsar grundvallarreglur sem eru ófrávíkjanlegar. Svo ég get varla verið skýrari en þetta,“ sagði Jesus á blaðamannafundi í kvöld. Aðspurður hvort hann ætlaði að biðja Ronaldo afsökunar svaraði Jesus: „Ég bið engan afsökunar. Vandamálið sem olli þessu öllu var að leikmaðurinn var að hita upp. Ég tek ábyrgð á ákvörðuninni og því sem gerðist. En að biðjast afsökunar á hverju? Hvern? Það gengur ekki. Afsökunar á hverju? Hvað var tilefnið til að biðjast afsökunar?“ ❤️🇵🇹 João Cancelo: “Cristiano Ronaldo is our captain and the symbol of our national team”. “He’s the best ever. Everyone knows what he represents for Portugal and what he has given to this country”. “I believe things will certainly end in the best possible way. We all want the situation to be resolved calmly and with the respect Cristiano deserves”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2026 Miðað við orð Bruno Fernandes og Joao Cancelo er Ronaldo enn dýrkaður og dáður af leikmönnum portúgalska landsliðsins og allir áhugasamir um að hann fái að ljúka landsliðsferlinum með viðeigandi hætti. Ronaldo hefur skorað 146 mörk í 234 landsleikjum og er hvoru tveggja met. „Fyrir mér er það ekki spurning“ „Ég deildi líka í heilt ár öllu því sem táknar og einkennir leikmanninn Cristiano, sérstaklega fyrir börnin. Hann er fyrirmynd um allan heim. Þess vegna hef ég sagt að það væri aðeins ef Cris vildi það ekki sem hann kæmi ekki aftur í landsliðið. Fyrir mér er það ekki spurning,“ sagði Jesus og bætti við: „Málið sem kom upp á milli okkar var vanhugsað. Það voru margir sem blönduðu sér í málið og létu það líta út fyrir að vera vandamál sem það var alls ekki. Þegar þjálfari lætur leikmann, og hann er öðruvísi með sína stöðu, hita upp en setur hann svo ekki inn á, þá skapast þetta vandamál. Haldið þið að það sé næg ástæða fyrir goðsögn eins og Cris til þess að enda ferilinn svona skyndilega? Ég vil að hann sé með. Hann veit að þetta mun enda, þetta varir ekki að eilífu. En ég myndi vilja að hann lyki ferlinum með landsliðinu eins og hann vill. Það er hann sem mun ákveða. Þannig ræddum við saman. Í fyrsta landsliðshópnum sagði ég við hann: „Ég þarf á þér að halda. Hvort sem þú spilar eða ekki, þá þarf ég á þér að halda.“ Og nú er það sama sagan.“ Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd Fótbolti Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Fótbolti Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Fótbolti Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Fótbolti Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“ Formúla 1 Sjáðu ruglið í Formúlunni í morgun Formúla 1 Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Fótbolti Strákarnir sitja fastir Fótbolti Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Íslenski boltinn Fleiri fréttir Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Sjáðu mörkin úr slátrun Englands FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar Sjá meira