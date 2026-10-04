Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Sindri Sverrisson skrifar 4. október 2026 18:17 Goncalo Ramos fagnar sigurmarkinu gegn Noregi í kvöld. Getty/Jose Manuel Alvarez Rey Goncalo Ramos heldur áfram að láta ljós sitt skína eftir brotthvarf Cristiano Ronaldo og hann skoraði sigurmark Portúgals í 2-1 sigri á Noregi í kvöld. Danmörk vann Wales 1-0 á útivelli í sama riðli. Ramos tryggði Portúgal 2-1 sigur með marki á 79. mínútu á Drekavöllum í kvöld og hefur þar með skorað í þremur leikjum í röð. Portúgal er þar með komið áfram í 8-liða úrslit keppninnar, með 12 stig eftir fjórar umferðir á toppi riðilsins. Tvö gul og rautt fyrir tuð Brentford-miðvörðurinn Kristoffer Ajer hafði komið Noregi yfir með draumamarki á 36. mínútu en Joao Cancelo jafnaði metin með ekki síðra þrumuskoti tveimur mínútum síðar. Portúgalar voru manni færri síðustu mínúturnar eftir að Francisco Conceição fékk tvö gul spjöld í röð fyrir leiðindi við dómarann en það kom ekki að sök fyrir þá. Höjlund með sigurmark úr víti Í hinum leiknum í riðlinum skoraði Rasmus Höjlund sigurmark Danmerkur gegn Wales úr vítaspyrnu á 75. mínútu. Danmörk er því í 2. sæti riðilsins með sex stig en Noregur og Wales eru með þrjú stig hvort fyrir síðustu tvær umferðirnar í nóvember. Tvö efstu liðin komast áfram í 8-liða úrslit. Þjóðadeild karla í fótbolta