Fullkomin frumraun Ídu sem sló í gegn með þrennu Aron Guðmundsson skrifar 10. september 2026 14:15 Ída Marín Hermannsdóttir er farin að láta til sín taka með Hammarby Hammarby IF Íslenska landsliðskonan Ída Marín Hermansdóttir greip svo sannarlega tækifærið þegar það gafst er hún spilaði sinn fyrsta leik fyrir sænska liðið Hammarby í gær og skoraði þrennu. Hammarby valtaði yfir Gamla Uppsala í sænska bikarnum í gær, 5-0, og getur að mestu þakkað Ídu fyrir það hvernig fór. Eftir að hafa setið á varamannabekknum í þeim tveimur leikjum sem Hammarby hafði spilað frá komu hennar frá FH í sænsku deildinni fékk Ída tækifærið í byrjunarliðinu í gær og gaf þjálfara sínum eitthvað til að hugsa um. Hún kom Hammarby yfir með fyrsta marki leiksins á 20. mínútu og var aftur á ferðinni skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks er hún kom Hammarby í stöðuna 3-0. Snemma í seinni hálfleik fullkomnaði hún svo þrennu sína og að lokum hafði Hammarby betur, 5-0. Frábær frumraun hjá leikmanninum öfluga sem hefur án efa sýnt sig fyrir þjálfara liðsins. Hammarby er eitt af toppliðum Svíþjóðar og er nú í harðri toppbaráttu við Hacken í sænsku úrvalsdeildinni. Aðeins tvö stig skilja liðin að þegar 17 umferðir hafa verið leiknar. Guðrún Arnardóttir spilar einnig með Hammarby og í Hacken er að finna Thelmu Karen Pálmadóttur. Þrennur Ídu síðan í gær má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Sænski boltinn Landslið kvenna í fótbolta Fótbolti Íslendingar erlendis Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Íslenski boltinn Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Enski boltinn Reynir að skáka og máta „einn efnilegasta þjálfara í heimi“ Handbolti Nýr Camp Nou míglekur Fótbolti Harmsaga Mudryk heldur áfram Enski boltinn Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Fótbolti Aron Snær fékk albatross á úrtökumóti DP World Tour Golf Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Enski boltinn Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fullkomin frumraun Ídu sem sló í gegn með þrennu Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Stjórn Como gefur frá sér sína miða Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Nýr Camp Nou míglekur Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Dagur Dan kom markmanninum í klandur „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Harmsaga Mudryk heldur áfram Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Evrópumeistararnir hófu titilvörn sína með pomp og prakt Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Stórbrotin Ída Marín með þrennu í sigri Hammarby Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík Jesus á skotskónum í stórsigri Börsunga Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Mikael beittur kynþáttaníði Frysta egg frítt fyrir landsliðskonur Söguleg stund fyrir Viking í kvöld Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Sjá meira