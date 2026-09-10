Fótbolti

Full­komin frum­raun Ídu sem sló í gegn með þrennu

Aron Guðmundsson skrifar
Ída Marín Hermannsdóttir er farin að láta til sín taka með Hammarby
Ída Marín Hermannsdóttir er farin að láta til sín taka með Hammarby Hammarby IF

Íslenska landsliðskonan Ída Marín Hermansdóttir greip svo sannarlega tækifærið þegar það gafst er hún spilaði sinn fyrsta leik fyrir sænska liðið Hammarby í gær og skoraði þrennu.

Hammarby valtaði yfir Gamla Uppsala í sænska bikarnum í gær, 5-0, og getur að mestu þakkað Ídu fyrir það hvernig fór.

Eftir að hafa setið á varamannabekknum í þeim tveimur leikjum sem Hammarby hafði spilað frá komu hennar frá FH í sænsku deildinni fékk Ída tækifærið í byrjunarliðinu í gær og gaf þjálfara sínum eitthvað til að hugsa um.

Hún kom Hammarby yfir með fyrsta marki leiksins á 20. mínútu og var aftur á ferðinni skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks er hún kom Hammarby í stöðuna 3-0.

Snemma í seinni hálfleik fullkomnaði hún svo þrennu sína og að lokum hafði Hammarby betur, 5-0.

Frábær frumraun hjá leikmanninum öfluga sem hefur án efa sýnt sig fyrir þjálfara liðsins.

Hammarby er eitt af toppliðum Svíþjóðar og er nú í harðri toppbaráttu við Hacken í sænsku úrvalsdeildinni. Aðeins tvö stig skilja liðin að þegar 17 umferðir hafa verið leiknar. Guðrún Arnardóttir spilar einnig með Hammarby og í Hacken er að finna Thelmu Karen Pálmadóttur.

Þrennur Ídu síðan í gær má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.

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