„Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. september 2026 15:10 Una Torfa og Svandís Svavars ræddu saman um ýmislegt í þættinum. Mæðgurnar Una Torfadóttir og Svandís Svavarsdóttir rifjuðu upp saman þegar Una greindist með heilaæxli árið 2020, í miðjum kórónuveirufaraldri og Svandís þurfti að greina frá því opinberlega vegna stöðu sinnar sem heilbrigðisráðherra. Atburðarásin hafi verið galin og Una þurft að slíta sig frá krabbameininu þegar hún hóf tónlistarferil sinn. Tónlistarkonan Una Torfa og Svandís Svavars, fyrrverandi ráðherra og stjórnmálakona, ræddu saman í fjórða þætti samtalsseríunnar Milli vina. Í þáttunum ræða tveir einstaklingar, sem tengjast nánum böndum, sín á milli á persónulegu nótunum. Una og Svandís fóru um víðan völl í þættinum og rifjuðu meðal annars upp þegar Una greindist með heilaæxli og Svandís þurfti að taka sér leyfi frá störfum sínum sem heilbrigðisráðherra. „Þegar þú veikist þarna sumarið 2020, þá er ég akkúrat í þeirri stöðu að vera heilbrigðisráðherra í Covid og var stöðugt að gefa út nýjar reglugerðir um það hvort fólk mætti vera tíu eða tuttugu hér og þar, sem manni finnst núna eins og bara hafi verið einhver vísindaskáldsaga,“ segir Svandís í þættinum. „Það var alveg ofboðslega mikið álag og mikið í gangi. Svo komu þessi veikindi þín og þá varð ég að kúpla mig frá. Ég varð einfaldlega að draga mig út úr vinnunni minni, þó ég gerði það ekkert mjög lengi,“ bætir hún við. „Eitt er að vera ráðherra á einhverjum venjulegum tíma, en á þessum tíma þá þurfti ég að gera grein fyrir því. Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein. Og við gerðum það saman, ég man eftir því.“ „Pældu í því hvað það er galið,“ skýtur Una þá inn í. „Þetta er mjög galið, að geta ekki einu sinni fengið að vera í friði með þetta,“ bætir Svandís við. „Þá þurftum við líka að drífa okkur að vera búin að segja öllu okkar fólki fyrst áður en þetta færi í blöðin,“ segir Una. Þurfti að slíta sig frá Elsku stelpum og krabbameininu „Þegar þú svo kemur fram sem listamaður þá ert þú þessi dóttir,“ segir Svandís. „Þetta er það sem er til í gögnunum. Það er Elsku stelpur, Skrekksatriðið og krabbameinið. Ég þurfti svolítið að hafa fyrir því að slíta mig frá þessu tvennu,“ segir Una. Una hlaut verðlaun fyrir söng ársins í dægurlagatónlist á Íslensku tónlistarverðlaununum árið 2023 og hlaut Magnús Kjartansson heiðursverðlaun sama kvöld. „Og nokkrum dögum síðar þá hitti ég hann í biðröð í Leifsstöð. Við vorum á leiðinni til útlanda, ég og pabbi þinn. Og þá sagði hann: „Nú þarft þú að fara að venjast því að vera mamma hennar Unu Torfa en ekki það að hún sé dóttir þín“.“ Milli vina Krabbamein Fjölskyldumál Sýn Vinstri græn Tengdar fréttir Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Kormákur og Skjöldu rifjuðu upp þegar þeir fengu í jólagjöf frá eiginkonum sínum óvissuferð á Hótel Rangá. Um nóttina var mikið kampavín drukkið og pörin komin í svo mikið stuð að þau ákváðu að gifta sig. 2. september 2026 16:29 Klökknaði við upprifjunina: „Á geðveikt erfiðum tíma í lífinu mínu“ Vinkonurnar og leikkonurnar Vala Kristín Eiríksdóttir og Júlíana Sara Gunnarsdóttir unnu saman í fjölda ára við gamanþáttagerð og rifjuðu upp spennuþrungnar lokatökurnar á síðustu seríu Venjulegs fólks í samtalsþættinum Milli vina. 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