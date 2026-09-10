Eva Rún og Blær hljóta Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. september 2026 17:06 Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir hlutu Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur. Reykjavík Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir hlutu Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur í ár fyrir handritið að bókinni Bestu vinir. Verðlaunin voru veitt í sjöunda sinn við Höfða í dag en á sjöunda tug handrita bárust í samkeppnina. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri afhenti Evu og Blæ verðlaunin við hátíðlega athöfn í Höfða. Í dómnefnd verðlaunanna sátu Þorgeir Ólafsson, Ragnheiður Gestsdóttir og Katrín Lilja Jónsdóttir. Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur voru stofnuð árið 2018 til heiðurs Guðrúnu Helgadóttur rithöfundi. Verðlaunin eru veitt árlega fyrir óprentað handrit að barna- eða ungmennabók og er markmið þeirra að hvetja til nýsköpunar í íslenskum barnabókmenntum og styðja við höfunda sem skrifa fyrir börn og ungmenni. Á sjöunda tug handrita bárust í samkeppnina og hafði dómnefndin úr vöndu að ráða. Eftir endurtekinn lestur þeirra handrita sem þóttu skara fram úr varð það einróma niðurstaða dómnefndar að handritið Bestu vinir væri helst til verðlauna fallið. Útgefandi bókarinnar er Bókabeitan og verður henni dreift í verslanir í dag. Saga sem höfði til barna á miðstigi Bestu vinir fjallar um dreng og stúlku sem kynnast þegar stúlkan flytur í næsta hús við drenginn. Drengnum líkar ekki við stúlkuna í fyrstu en það breytist þegar hún verður sessunautur hans í skólanum. Saman takast þau á við dularfulla ráðgátu og með ævintýrum þeirra þróast óvænt vinátta. Bókin er samstarfsverkefni Evu Rúnar og Blævar, Eva skrifar textann og Blær teiknar myndir og hannar útlit bókarinnar. Þær hafa áður gert saman bækurnar Stúfur og björgunarleiðangurinn, Stúfur fer í sumarfrí, Stúfur leysir ráðgátu og Stúfur hættir að vera jólasveinn. „Hugmyndin að bókinni kviknaði eftir ótal mörg samtöl við krakka um vináttu og samvinnu í skólaheimsóknum og sögusmiðjunum okkar,“ segja þær og bæta við að þær hafi lagt mikla vinnu á láta texta og myndir spila saman. Í umsögn dómnefndar kemur fram að sagan sé vel skrifuð á góðu máli sem hæfi aldri væntanlegra lesenda. Sögupersónur séu vel skapaðar og sagan bæði spennandi og skemmtileg. Myndir séu órjúfanlegur hluti verksins og gæða það auknu lífi. Sagan höfðar einkum til lesenda á miðstigi grunnskóla og bendir dómnefnd á mikilvægi þess að í boði sé skemmtilegt og aðgengilegt lesefni fyrir börn sem eru að byrja að lesa sjálf og óstudd. Mest lesið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Lífið Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Lífið Faldi diktafóna, tók myndir og át til að fanga stemminguna Lífið „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Lífið Leiðir skilja hjá leikhúspari Lífið Uppeldisfræðingurinn reyndist vel sósuð fótboltabulla Lífið Hroðvirknislegt hljóð og klisjur setja strik í reikninginn Gagnrýni Öldrunarlæknir og verkfræðingur selja miðbæjarperlu Lífið Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Lífið samstarf Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Lífið Fleiri fréttir Eva Rún og Blær hljóta Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur Íslenskar Simpsons-þýðingar í bók: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Skúli Tómas, Herbert og Ragnar í hörkustuði á Kjarval „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Þórdís Zoëga sló í gegn í Kaupmannahöfn Svandís í ritstjórastól Kjánalegustu augnablikin í umræðunni um aðildarviðræður Rigningin stoppaði ekki stuðið hjá Yeoman Orgel Grensáskirkju fékk nýtt líf í Saurbæ Eitt myndband selji upp heilu lagerana Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Sjá meira