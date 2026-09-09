Leiðir skilja hjá leikhúspari Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. september 2026 13:45 Sigurbjartur Sturla Atlason og Kolfinna Nikulásdóttir hafa farið hvort í sína áttina eftir um tveggja ára samband. Owen Fiene Leikstjórinn Kolfinna Nikulásdóttir og leikarinn Sigurbjartur Sturla Atlason hafa slitið sambandi sínu. Þau hafa verið eitt heitasta par íslensku leikhússenunnar síðustu tvö ár, kynntust við uppsetningu á Ást Fedru og unnu aftur saman að Hamlet á síðasta leikvetri. Kolfinna segir þau skilja í góðu og munu verða vini að eilífu. Kolfinna hefur verið einn eftirtektarverðasti leikstjóri landsins síðustu ár og Sigurbjartur vakið athygli fyrir leik sinn og tónlist. Leiðir þeirra lágu fyrst saman þegar Kolfinna leikstýrði Sigurbjarti í Ást Fedru í Þjóðleikhúsinu haustið 2023 og byrjuðu þau að slá sér upp vorið eftir það. Vísir greindi svo frá því í september 2024 að parið hefði keypt saman íbúð á Mýrargötu og væru flutt inn saman. Sjá einnig: Kolfinna Nikulás og Sturla Atlas halda á ný mið Kolfinna leikstýrði Sigurbjarti aftur á síðasta leikvetri þar sem hann fór með aðalhlutverkið í harmleiknum Hamlet í Borgarleikhúsinu. Sýningin fékk misjafna dóma og vakti mikla athygli, ekki síst vegna yfirlýsinga Kolfinnu. „Við Bjartur munum vera vinir að eilífu“ Samkvæmt heimildum fréttastofu hætti parið saman rétt fyrir sumarbyrjun og settu þau íbúð sína á Mýrargötu í kjölfarið á sölu í júní. „Við erum hætt saman,“ sagði Kolfinna þegar blaðamaður hafði samband til að spyrja hana út í sambandsslitin. Samstarf - Sambíóin Kolfinna fékk í janúar styrk úr Sviðslistasjóði til að þróa leikritið Nýja Ísland sem ber undirtitilinn „make theatre great again“. Til stóð að hún myndi vinna verkefnið með Sigurbjarti og fleiri leikurum en hann verður hins vegar ekki með í verkefninu. „Við Bjartur munum vera vinir að eilífu. Það er bara kærleikur okkar á milli. Við vinnum ótrúlega vel saman og munum gera það, við erum frábært teymi. En í þetta skiptið þá er ég að leiða þetta verkefni, er búin að ráða inn annan leikara og það er allt uppi á borðum. Þetta er allt í vinsemd,“ sagði hún um leikritið. „Enfant horrible“ samanborið við Hamlet Kolfinna hyggst þróa áfram í sýningunni þær aðferðir sem hún hefur mótað í sýningum á borð við The Last Kvöldmáltíð, Ást Fedru og Hamlet. Sýningin verður frumsýnd í mars og er nokkuð dulúð yfir henni. „Ef Hamlet var enfant terrible þá er þetta enfant horrible. Þetta verður algjör leikhúsupplifun,“ sagði Kolfinna um verkið. Enfant terrible þýðir á frönsku hræðilegt barn og er gjarnan notað um fólk sem hneykslar með framkomu sinni, hugmyndum eða óhefðbundnum aðferðum. Meðal leikara í verkinu verða Aron Már Ólafsson, sem kemur inn í stað Sigurbjarts, og Nikulás Hansen Daðason. „Áhorfendur geta búist við því að verða mjög hissa en það er náttúrulega mitt mottó: „Make them hissa“,“ sagði Kolfinna jafnframt. Ótilgreind staðsetning og gengið lengra en áður „Við erum að rannsaka samtímann í tengslum við rísandi hernað út um allan heim, tækniþróun og þróun í samskiptum. Og hvar við erum alveg present, það er náttúrulega í leikhúsinu,“ sagði Kolfinna um verkið. „En leikhúsið er alltaf á eftir og er að eltast við, eins og TikTok-leikhús eða Ted-fyrirlestrar, þannig það verður í sjálfu sér ekki present. Svona umbúðaglassúr-brundleikhús,“ bætti hún við. Útgangspunkturinn sé að skoða stöðu leikhússins í samfélaginu. „Ég er að þróa mínar aðferðir en ég byggi á öllu sem ég hef unnið. Ég er að fara lengra en ég fór í Hamlet, Ást Fedru og The Last Kvöldmáltíð og ég er ekki að fara inn í stofnanirnar af því ég ætla að taka þetta aðeins út fyrir það. Mér finnst vöntun á því að hrista upp í þessu og ég er að gefa mér leyfi og pláss,“ sagði Kolfinna. Sýningin verður ekki sýnd í stóru leikhúsunum tveimur né í Tjarnarbíói þar sem hún hefur sýnt áður heldur á ótilgreindum stað. „Ég vil ekki gefa upp staðsetninguna, fólk mun fá heimilisfang og þarf að mæta þangað. Þegar þú kaupir miða þá fyrst veistu hvar verkið er,“ sagði Kolfinna. Ástin og lífið Tímamót Leikhús Tengdar fréttir Kolfinna leikstýrir kærastanum í annað sinn Kolfinna Nikulásdóttir mun leikstýra einu þekktasta og vinsælasta verki leikhússögunnar, sjálfum Hamlet, sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu þann 31. október næstkomandi. 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