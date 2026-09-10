Skóli barnanna hófst loks í vikunni hér í London þar sem ég bý. Að vanda kem ég undan sumrinu full af sjálfsfyrirlitningu. Guð hvað börnin mín hljóta að vera fegin að komast í skólann eftir að hafa þurft að þola mig í sjö vikur.
Í nærveru barna minna er ég iðulega leiðinlegasta útgáfan af sjálfri mér. Háleitar hugmyndir um gæðastundir og góð samtöl enda að jafnaði í glundroða svo að einu spakmælin sem hrjóta af vörum mínum eru „nei“ og „hættu þessu“.
Þar sem ég sat að morgni fyrsta skóladags og syrgði enn annað sumar sem líktist ekki að nokkru leyti auglýsingu ferðaskrifstofu komst ég hins vegar að því að það sem virtist í fyrstu flopp var þvert á móti stórsigur.
Viðtal við Ársæl Arnarsson, prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, vakti athygli nýverið.
Ársæll heldur námskeið fyrir foreldra þar sem hann kennir þeim að vera leiðinlegir. Hann segir foreldra alls ekki eiga að vera vini barna sinna. Skylda þeirra sé þvert á móti að setja þeim skýr mörk, segja ítrekað „nei“, framfylgja reglum og ekki gefa eftir þrátt fyrir mótmæli. Því leiðinlegir foreldrar séu góðir foreldrar.
Á augnabliki breyttist sjálfsásökun mín í sjálfsánægju. Ef leiðindi væru háskólanám væri ég með doktorsgráðu.
Gleðin varð þó ekki langvinn.
Svo virðist sem orðinu „foreldri“ megi ekki bregða fyrir í fjölmiðlum án þess að hver einasti yfirlætisbelgur á internetinu telji það móralska skyldu sína að lýsa því yfir hversu dæmalaust lélegir foreldrar eru nú til dags.
„Auðvitað eiga foreldrar mikla sök,“ kvað Facebook-notandi – þótt ekki lægi ljóst fyrir á hverju. „Uppeldið byrjar heima. Ekki á leikskólum ekki í grunnskólum.“
Fleiri tóku í sama streng: „Í dag virðast börn stjórna foreldrum sínum.“
Sama hversu oft foreldrar rífa af afkvæmum sínum iPaddinn, græta dómara af hliðarlínunni á fótboltamótum og fela spínat í pastasósunni, sama þótt þeir heyi daglega baráttu við að vernda ungviðið frá illu á borð við síma, sykur, gervisykur, plast, teflon, ofurunnin matvæli, herta jurtafitu, Andrew Tate, flassara, költ og Staksteina Morgunblaðsins virðist það aldrei nóg fyrir sjálfskipaða uppeldisfræðinga internetsins.
Gjarnan er sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Stundum væri þorpinu hins vegar hollt að hugsa sig tvisvar um áður en það byrjar að ausa af tómum viskubrunni sínum.
Því þorpið líkist æ meira vel sósuðum fótboltabullum í stúkunni á leik í ensku úrvalsdeildinni, sem baula fúkyrðum og þvoglumæltum ráðleggingum að leikmönnum vallarins um hvernig spila eigi fótbolta, sannfærðir um að þeir gætu sjálfir gert betur þótt þeir séu löngu komnir af léttasta skeiði, bæði í árum og kílóum talið.
Við fólkið í stúkunni, sem margt er búið að koma eigin börnum til manns og finnur nú lífsfyllingu í að gagnrýna okkur hin inni á vellinum, vil ég segja: Barnauppeldi er eins og lífið; þú veist ekkert hvað þú ert að gera í fyrstu atrennu. Hin sorglega staðreynd er hins vegar sú að þú færð bara eina tilraun. Þið fenguð ykkar tækifæri.
Bandaríski rithöfundurinn Ann Patchett skrifaði í æviminningum sínum að hamingjuríkasti tími lífs hennar sem rithöfundur væri hugmyndastigið. Á því stigi er bókin sem velkist um í huganum „stórkostlegasta skáldsaga bókmenntasögunnar,“ skrifar hún. „Það eina sem eftir er að gera er að koma henni niður á blað svo að allir megi sjá fegurðina sem ég sé.“
En það er þá sem babb kemur í bátinn: „Ég teygi upp handlegginn og gríp fiðrildið þar sem það flýgur um. Ég tek það úr höfðinu, þrýsti því niður á skrifborðið mitt, krem það með lófanum og bana því. Auðvitað langar mig ekki til að bana því. En þetta er eina leiðin til að koma einhverju svo þrívíðu á flata blaðsíðu. ... Þetta er eins og að keyra yfir fiðrildi á jeppa. Öll fegurðin sem bjó í þessari lifandi veru – litirnir, ljósið, hreyfingin – er farin. Aðeins þurr skel vinar stendur eftir, afskræmdur líkami, rifinn og tættur sem ég púsla saman – illa.“
Uppeldi er eins og að keyra yfir fiðrildi: Góður ásetningur og veruleikinn fara sjaldan saman.
Uppeldisfræðingar athugasemdakerfisins telja sig geta gert betur. Þeir eru þó ekki einir um að vera haldnir órum hugmyndastigsins.
Að morgni hvers dags trúi ég því einlæglega að ég muni gera betur í dag en í gær; að börnin muni borða hafragraut í morgunmat meðan ég les fyrir þau kafla úr Veröld Soffíu og skipulegg spilakvöld.
Þegar úlfatíminn rennur upp telst það hins vegar sigur ef börnin fást til að horfa á Svamp Sveinsson án þess að rífast og snarla á kexi sem ekki er þakið súkkulaði.
Ann Patchett segist ekki enn hafa lært að koma fiðrildinu á blað án þess að finnast hún hafa banað því. „Ég hef hins vegar lært að standa dauðsfallið af mér og fyrirgefa sjálfri mér,“ skrifar hún.
Við ætlum okkur öll að ala upp stórkostlegustu börn mannkynssögunnar. En það skásta sem við getum gert er að læra að fyrirgefa sjálfum okkur. Á það jafnt við um leikmennina inni á vellinum sem fólkið í stúkunni.
Margt er hægt að kaupa fyrir peninga: Flottan bíl, nuddpott, þjóðaratkvæðagreiðslu ... Greiðendur húsnæðislána gerðu sér margir vonir um að kaupa eitthvað fínt fyrir peninginn sem yrði afgangs af ráðstöfunartekjunum þegar Ísland gengi í Evrópusambandið og tæki upp evru. Eftir nýliðna þjóðaratkvæðagreiðslu sjá þeir hins vegar fram á að búa við núverandi ofurvexti um aldir alda.
„Helvíti er annað fólk,“ er haft eftir persónu í leikriti franska heimspekingsins Jean-Paul Sartre.
Þjálfari enska fótboltaliðsins Arsenal var gagnrýndur fyrir að fagna of ákaft sigri á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í byrjun mánaðar – Arsenal var ekki búið að vinna bikarinn.
Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.