Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. september 2026 13:32 Sindri heimsækir Völu Matt í nýjustu seríunni af Heimsókn og ræðir við hana á persónulegu nótunum. Vísir/Arnar/Vilhelm Tvöhundraðasti þátturinn af Heimsókn með Sindra Sindrasyni fer í loftið í kvöld og kíkir hann þar til fjölmiðlakonunnar Valgerðar Matthíasdóttur, sem landinn þekkir sem Völu Matt. Hún hefur haldið einkalífi sínu fyrir sig síðustu fjörutíu árin og sýnir loks á sér nýja persónulegri hlið í þættinum. Sindri Sindrason kíkti í Bítið á Bylgjunni í morgun til að segja frá nýjustu seríunni af Heimsókn sem hefur verið á skjánum frá árinu 2012. Sindri heimsækir Íslendinga í þáttunum og gefur innsýn inn í heimili þeirra og persónur. „Tvöhundraðasti þátturinn á leið í loftið í kvöld, fimmtánda serían af Heimsókn,“ sagði Sindri Sindrason og bætti við: „Eitthvað sem átti bara að vera sex þættir í byrjun.“ Innlit í heimili fólks, það er ekkert sjálfgefið að geta gert tvö hundruð slíka þætti. „Nei, það er alveg magnað hvað það er auðvelt í raun að fá fólk til að segja já. Stundum koma kannski þrjú nei í röð en það segir enginn nei við mig og nei er ekkert svar,“ sagði Sindri. Stoppar oft fyrir framan hugguleg hús „Ef ég fer út að hlaupa eða keyra þá stoppa ég fyrir framan eitthvað hús sem mér finnst huggulegt. Stundum fæ ég já og í versta falli finnst fólki bara gaman að ég hafi verið hrifin af húsinu þeirra,“ sagði Sindri. Klippari þáttanna kom þó með hugmynd að nýrri nálgun fyrir Sindra, í staðinn fyrir heimsóknir myndi hann einbeita sér að innbrotum. „Þá ferðu í skjóli nætur, horfir á fólk sofa, kveikir svona aðeins ljós í einu og einu herbergi, kíkir ofboðslega hægt og rólega inn í ísskápinn og svo birtist þetta á skjánum“ hafði Sindri eftir klipparanum. Sindri situr sjaldan á skoðunum sín og yfirleitt stutt í grínið.Stöð 2 Meðal þeirra sem Sindri heimsækir í nýjustu þáttaröðinni eru Björn Bragi, Sigurður G. Guðjónsson, flugumferðarstjórinn Lára Long í Malmö, Stjörnupoppsfjölskyldan, fjármálastjóri hjá Smith & Norland, ungt par sem sýnir frá breytingum á heimili sínu og Vala Matt. „Við förum á tvö heimili Völu því alltaf þegar hún er búin með eitt heimili kaupir hún annað. Hún er snillingur í að gera lítil heimili risastór,“ sagði Sindri. Piparsveinninn í Bryggjuhverfinu eftirminnilegastur Sindri hefur heimsótt fjölda fólks í gegnum tíðina, þar á meðal forsetann á Bessastöðum. Ólafur Ragnar Grímsson hafnaði honum og Guðni Th. Jóhannesson líka en Halla Tómasdóttir bauð hann hins vegar velkominn. Hvert er eftirminnilegasta heimili sem þú hefur heimsótt? „Arkitektar hafa stundum gagnrýnt mig fyrir að þetta sé ekki nógu arkitektalegur þáttur. Ég er fjölmiðlafræðingur, þetta er bara um skemmtilega Íslendinga á fallegum heimilum þeirra. Þetta er mannlífsþáttur en ekki hönnunarþáttur,“ sagði Sindri og bætti við að ein heimsókn sé sérlega eftirminnileg. „Piparsveinninn í Bryggjuhverfinu sem talaði um herbergið sitt sem skeiðvöllinn,“ sagði Sindri en sá sýndi meðal annars frá hrímuðum bjórglösum sem hann geymir í frystinum. Fyrir utan nýjustu seríuna sé fullt framundan, allavega tvö hundruð þættir til viðbótar ef ekki milljón, þar á meðal heimsókn til fólks sem býr í Lundúnum og til athafnamannsins Björgólfs Thors. Konan sem eldist ekki Fyrsti þátturinn í fimmtándu seríu fer í loftið í kvöld og heimsækir Sindri þar Völu Matt fjölmiðlakonu sem sýnir á sér nýja hlið. „Það vita náttúrulega allir hver Vala Matt en hún er svo persónuleg, fer inn á við og talar um tilfinningar og alls konar sem við viljum vita um Völu Matt. Fólk veit ekkert endilega mikið um hana,“ sagði Sindri, fyrir utan ástina á grænum pennum bætti hann við. Vala Matt hefur fjallað um ótal mál á sínum ferli. Þrátt fyrir að hafa verið á skjánum í fjóra áratugi hafi Vala haldið einkalífi sínu út af fyrir sig. „Konan sem seldi djöflinum sálu sína gegn því að hún myndi ekki eldast,“ sagði Sindri. Er það svoleiðis? „Nei, ég meina horfðu á hana,“ sagði Sindri að lokum. Bylgjan Bítið Heimsókn Sýn Tengdar fréttir Vala Matt selur á Ásvallagötunni Fjölmiðlakona Valgerður Matthíasdóttir, betur þekkt sem Vala Matt, hefur sett íbúð sína að Ásvallagötu 69 á sölu. 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