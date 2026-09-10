Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagðist ætla að gefa öllum fullorðnum Bandaríkjamönnum fimm þúsund dollara ef repúblikanar bera sigur úr býtum í báðum deildum þingsins. Kosningarnar fara fram í nóvember.
Trump tilkynnti þetta í ræðu á fyrsta flokksþingi Repúblikanaflokksins sem haldið var í gær. Hann veitti engar nánari upplýsingar um hvaðan peningarnir kæmu heldur einungis að þeir sem fengju þessar þúsundir þyrftu að verja honum í Bandaríkjunum.
„Við viljum ekki að þið farið til Kanada til að eyða peningunum,“ sagði Trump á þinginu samkvæmt BBC.
„Við viljum ekki að þið farið til Kína, til Þýskalands. Þið verðið að eyða peningunum í Bandaríkjunum.“
Fimm þúsund dollarar samsvara rétt rúmum sex hundruð þúsund krónum en þessi áætlun myndi kosta meira en billjón dollara, rúma 120 milljarða króna. Fullorðnir Bandaríkjamenn eru tæplega 270 milljónir talsins.
Demókratar voru fljótir að gagnrýna áætlunina og sögðu hana „innantómt loforð“. Þá hafa vaknað upp spurningar um hvort hægt sé að framkvæma slíkt, sér í lagi þar sem verðlag hækkar óðum í Bandaríkjunum.
Stríðsátök þeirra í Íran hafa haft áhrif þar líkt og hérlendis þar sem verð á olíu og fljótandi jarðgasi sveiflast. Trump sagði einnig í gær að stríðinu yrði ekki lokið fyrr en þingkosningunum væri lokið og olíuverð myndi ekki hækka fyrr en þá. Rökstuðningur forsetans var að skammtím efnahagsleg áhrif væru þess virði til þess að koma í veg fyrir að Íranir þrói kjarnorkuvopn.
Alríkislög Bandaríkjanna banna þá allar greiðslur sem ætlað er að hafa áhrif á kosningahegðun.