Heitasta sumarið í Vestur-Evrópu

Meðalhitastigið í ágúst var það hæsta sem mælst hefur, jafn hátt og í júlí 2023, samkvæmt loftslagsþjónustu Evrópusambandsins. Nýafstaðið sumar var það hlýjasta í Vestur-Evrópu.
Meðalhitastig mánaðarins var 1,65 gráðum yfir meðaltali fyrir iðnbyltingu og þar með yfir 1,5 gráðu markinu sem þjóðir heims reyna að fara ekki yfir til að koma í veg fyrir verstu afleiðingar loftslagsbreytinga.
Þetta nýja met má rekja til samblöndu af loftslagsbreytingum og vaxandi áhrifum El niño-veðurfyrirbrigðisins, samkvæmt umfjöllun BBC. El niño er hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Aukin hlýindi veðurfyrirbrigðisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna á gróðurhúsalofttegundum.
Hitabylgja eftir hitabylgju reið yfir Evrópu í sumar og var hitastigið oft og tíðum um og yfir fjörutíu gráðum. Liðið sumar er það hlýjasta í Vestur-Evrópu og var hlýrra en sumarið 2003 þegar mannskæðar hitabylgjur riðu yfir.
Sjá nánar: Hitabylgja í Evrópu sumarið 2026
„Sönnunargögnin eru óhrekjanleg: þetta er vaxandi verðmiði á jarðefnaeldsneytisfíkn mannkyns og þeirri alþjóðlegu loftslagskreppu sem hún ýtir undir,“ er haft eftir Simon Stiell, yfirmanni loftslagsmála hjá Sameinuðu þjóðunum, í umfjöllun BBC.
Sömuleiðis var sumarið það heitasta frá því að mælingar hófust árið 1884. Það olli álagi á sjúkrahús, hafði áhrif á matvælaframleiðslu, ýtti undir gróðurelda og þurrka auk þess að kosta tugþúsundir mannslífa að sögn Calir Barnes, rannsakanda í veðuröfgum við Imperial College í Lundúnum.
Þurrkur og ítrekaðar hitabylgjur í sumar hafa leitt til einhverrar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi. Einna verst er ástandið í Champagne-héraði þar sem útlit er fyrir að framleiðsla á kampavíni dragist saman um helming á milli ára.
Alls hafa 330 þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna gróðurelda sem geisað hafa í vikunni í Frakklandi og á Spáni.
Talið er að yfir 2.700 hafi látist af völdum hita í Englandi og Wales í kjölfar hitabylgju sem þar geisaði í maí og júní. Rauðar veðurviðvaranir vegna hitans voru gefnar út í lok júní en talið er að flest dauðsföll hafi átt sér stað í júnímánuði þegar hiti náði tæpum 37 stigum.