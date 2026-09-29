Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. september 2026 21:21 Ágreiningurinn í málinu sem er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur lýtur að beiðni Skattsins um að lögmannsstofa afhendi Skattinum skrá yfir umbjóðendur stofunnar. Vísir/Vilhelm Lögmannafélag Íslands tekur undir niðurstöður EFTA-dómstólsins um að ákvæði EES-samningsins girði fyrir skyldu lögmanna til að veita skattyfirvöldum upplýsingar um skjólstæðing sinn ef beiðnin gengur lengra en brýn nauðsyn krefur. Þetta segir í yfirlýsingu frá félaginu. EFTA-dómstóllinn komst að niðurstöðunni í dag. Lögmannafélagið væntir þess að ráðgefandi dómur dómstólsins brýni fyrir stjórnvöldum og skattyfirvöldum hérlendis mikilvægi þess að virða hlutverk lögmanna í lýðræðissamfélagi. Málið tengist ágreiningi um beiðni Skattsins samkvæmt tekjuskattslögum um að lögmannsstofa afhendi sér skrá yfir alla þá umbjóðendur stofunnar sem stofan hefur veitt skattráðgjöf og aðra þjónustu sem snertir umráð eða eignaraðild umbjóðenda á árunum 2019 til 2024. Spurning hvort löggjöfin geti talist réttlætanleg „Meginspurningin er hvort slík löggjöf aðildarríkis geti talist réttlætanleg með hliðsjón af trúnaðarskyldu lögmanna sem nýtur verndar samkvæmt EES-rétti,“ segir meðal annars í inngangi EFTA- dómsins. Umrætt mál er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur. „Á fyrri stigum málsins hafði félagið sent Skattinum rökstutt erindi þar sem vakin var meðal annars athygli á mikilvægi þess að virða grundvallarhlutverk lögmanna í lýðræðissamfélagi,“ segir í tilkynningu Lögmannafélagsins. EES-samningurinn girði fyrir skyldu lögmanna til að upplýsa Skattinn Í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins segir að 36. grein EES-samningsins, með hliðsjón af réttindum til friðhelgi einkalífs, girði fyrir að lögmönnum sé skylt að upplýsa skattyfirvöld um upplýsingar umbjóðenda sem þeir hafa veitt skattaráðgjöf eða aðra þjónustu sem snertir umráð, beina eða óbeina eignaraðild þeirra að rekstri félaga, sjóða eða stofnana sem skráð eru erlendis eða eignir. Þetta eigi við ef beiðni skattyfirvalda gengur lengur en brýn nauðsyn og meðalhóf krefja. Dómsmál EES-samningurinn Lögmennska Skattar, tollar og gjöld Mest lesið Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Innlent Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Hló að svari sambýliskonunnar Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Innlent Fleiri fréttir Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Sjá meira