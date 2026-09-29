Innlent

Lög­menn fagna niður­stöðu EFTA-dómstólsins

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Ágreiningurinn í málinu sem er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur lýtur að beiðni Skattsins um að lögmannsstofa afhendi Skattinum skrá yfir umbjóðendur stofunnar.
Ágreiningurinn í málinu sem er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur lýtur að beiðni Skattsins um að lögmannsstofa afhendi Skattinum skrá yfir umbjóðendur stofunnar. Vísir/Vilhelm

Lögmannafélag Íslands tekur undir niðurstöður EFTA-dómstólsins um að ákvæði EES-samningsins girði fyrir skyldu lögmanna til að veita skattyfirvöldum upplýsingar um skjólstæðing sinn ef beiðnin gengur lengra en brýn nauðsyn krefur. Þetta segir í yfirlýsingu frá félaginu.

EFTA-dómstóllinn komst að niðurstöðunni í dag. Lögmannafélagið væntir þess að ráðgefandi dómur dómstólsins brýni fyrir stjórnvöldum og skattyfirvöldum hérlendis mikilvægi þess að virða hlutverk lögmanna í lýðræðissamfélagi.

Málið tengist ágreiningi um beiðni Skattsins samkvæmt tekjuskattslögum um að lögmannsstofa afhendi sér skrá yfir alla þá umbjóðendur stofunnar sem stofan hefur veitt skattráðgjöf og aðra þjónustu sem snertir umráð eða eignaraðild umbjóðenda á árunum 2019 til 2024.

Spurning hvort löggjöfin geti talist réttlætanleg

„Meginspurningin er hvort slík löggjöf aðildarríkis geti talist réttlætanleg með hliðsjón af trúnaðarskyldu lögmanna sem nýtur verndar samkvæmt EES-rétti,“ segir meðal annars í inngangi EFTA- dómsins. Umrætt mál er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.

„Á fyrri stigum málsins hafði félagið sent Skattinum rökstutt erindi þar sem vakin var meðal annars athygli á mikilvægi þess að virða grundvallarhlutverk lögmanna í lýðræðissamfélagi,“ segir í tilkynningu Lögmannafélagsins.

EES-samningurinn girði fyrir skyldu lögmanna til að upplýsa Skattinn

Í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins segir að 36. grein EES-samningsins, með hliðsjón af réttindum til friðhelgi einkalífs, girði fyrir að lögmönnum sé skylt að upplýsa skattyfirvöld um upplýsingar umbjóðenda sem þeir hafa veitt skattaráðgjöf eða aðra þjónustu sem snertir umráð, beina eða óbeina eignaraðild þeirra að rekstri félaga, sjóða eða stofnana sem skráð eru erlendis eða eignir. 

Þetta eigi við ef beiðni skattyfirvalda gengur lengur en brýn nauðsyn og meðalhóf krefja.

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