Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. september 2026 21:51 Maðurinn var handtekinn í íbúð í fjölbýlishúsi í Kópavogi. Myndin er úr safni. Karlmaður á fimmtugsaldri var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar lögreglu á alvarlegri líkamsárás. Maðurinn er grunaður um að hafa veitt konu á fertugsaldri alvarlega áverka í fjölbýlishúsi í Kópavogi. Málið er til rannsóknar hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar. Mbl.is greinir frá. Lögregla bíði nú eftir því að fá læknisvottorð um áverka konunnar. E. Agnes Eide Kristjánsdóttir, yfirlögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, sagði að tengslin milli mannsins og konunnar væru enn óljós. Maðurinn var handtekinn á vettvangi en samkvæmt heimildum fréttastofu átti árásin sér stað í fjölbýlishúsi við Engihjalla. Í umfjöllun Ríkisútvarpsins er haft eftir nágranna mannsins sem úrskurðaður var í varðhald að hann sé rúmlega fertugur Íslendingur og að hann telji konuna vera kærustu mannsins. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Fullum trúnaði er heitið. Lögreglumál Kópavogur Mest lesið Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Innlent Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Hló að svari sambýliskonunnar Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Innlent Fleiri fréttir Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Sjá meira