Innlent

Úr­skurðaður í fjögurra vikna gæslu­varð­hald

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Maðurinn var handtekinn í íbúð í fjölbýlishúsi í Kópavogi. Myndin er úr safni. 
Maðurinn var handtekinn í íbúð í fjölbýlishúsi í Kópavogi. Myndin er úr safni. 

Karlmaður á fimmtugsaldri var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar lögreglu á alvarlegri líkamsárás. Maðurinn er grunaður um að hafa veitt konu á fertugsaldri alvarlega áverka í fjölbýlishúsi í Kópavogi. 

Málið er til rannsóknar hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar. 

Mbl.is greinir frá. Lögregla bíði nú eftir því að fá læknisvottorð um áverka konunnar. E. Agnes Eide Kristjánsdóttir, yfirlögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, sagði að tengslin milli mannsins og konunnar væru enn óljós. 

Maðurinn var handtekinn á vettvangi en samkvæmt heimildum fréttastofu átti árásin sér stað í fjölbýlishúsi við Engihjalla. 

Í umfjöllun Ríkisútvarpsins er haft eftir nágranna mannsins sem úrskurðaður var í varðhald að hann sé rúmlega fertugur Íslendingur og að hann telji konuna vera kærustu mannsins.

 

Lögreglumál Kópavogur

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