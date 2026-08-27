Nánustu ráðgjafar frambjóðandi jaðarhægriflokksins Valkosts fyrir Þýskaland sem gæti orðið fyrsti fulltrúi flokksins til þess að sigra í kosningum voru félagar í bönnuðum nýnasistasamtökum. Frambjóðandinn segir ráðgjafana alla „framúrskarandi“ fólk.
Skoðanakannanir benda til þess að Ulrich Siegmund, frambjóðandi Valkosts fyrir Þýskaland (AfD) verði næsti forsætisráðherra sambandslandsins Saxlands-Anholt eftir kosningar sem fara fram 6. september.
Fjórir ráðgjafar hans voru félagar í Föðurlandsholl þýsk ungmenni (þ. Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ)), nýnasistasamtökum sem þýskur yfirvöld bönnuðu árið 2009, að sögn þýska fjölmiðilsins WELT.
Þegar samtökin voru bönnuð vísuðu stjórnvöld til þess að þau byggðu á hugmyndafræði „þjóðernissósíalisma“ og að raunverulegt markmið þeirra væri að þjálfa upp framvarðarsveit nýnasista. Fyrirmynd samtakanna væri Hitlers-æskan, æskulýðssamtök nasista. Dómstóll staðfesti bannið árið 2010.
Tveir mannanna eru á meðal nánustu ráðgjafa Siegmund en hinir tveir tóku þátt í að skrifa stefnuskrá AfD fyrir kosningarnar. Þeir hafa ýmist neitað að tjá sig um þátttöku þeirra í HDJ eða reynt að gera lítið úr henni.
Siegmund stendur sjálfur þétt við bakið á sínum mönnum og lýsir þeim sem „framúrskarandi“.
„Ferill þeirra er lýtalaus. Ég hef ekki áhuga á því sem gerðist fyrir tuttugu eða tuttugu og fimm árum,“ segir hann.
AfD er þjóðernisíhaldsflokkur sem hefur átt vaxandi vinsældum að fagna í Þýskalandi upp á síðkastið. Nái Siegmund kjöri í Saxlandi-Anholt verður hann fyrsti fjarhægrimaðurinn sem kemst til valda í þýsku sambandslandi frá falli nasismans árið 1945.
Á meðal þess sem flokkurinn boðar fyrir kosningarnar í næsta mánuði er að senda börn hælisleitenda og flóttamanna í sérstaka skóla þar sem þeim yrði kennt eftir námsskrá upprunalanda þeirra, helst af samlöndum þeirra. Talsmenn AfD segja að það sé æskilegt til þess að gera börnunum ljóst að þau séu aðeins tímabundið í Þýskalandi og til þess að hlífa þýskum börnum við að þurfa að sitja kennslu með börnum af „algerlega framandi menningarheimum“.
Þýska leyniþjónustan hefur skilgreint ýmsar undirdeildir AfD sem öfgasamtök sem hún fylgist sérstaklega með. Hún ætlaði að skilgreina flokkinn sjálfan sem slík í fyrra en flokkurinn kærði þá ákvörðun.