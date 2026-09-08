Erlent

Réðust á fleiri olíu­flutninga­skip

Samúel Karl Ólason skrifar
EA-18G Growler herþotu flogið af flugmóðurskipinu USS George Washington á dögunum.
EA-18G Growler herþotu flogið af flugmóðurskipinu USS George Washington á dögunum. Sjóher Bandaríkjanna

Bandaríkjamenn gerðu í dag árásir á fleiri olíuflutningaskip Írana, eftir að Íranir skutu eldflaugum í átt að bandarísku herskipi. Árásirnar voru gerðar á olíuflutningaskip nærri Kharg-eyju í Hormússundi en óljóst er hve mörg skip ráðist var á. Íranir svöruðu með umfangsmiklum eldflaugaárásum.

Ríkismiðlar Íran hafa birt viðvarnir frá leiðtogum Byltingarvarðar Íran til áhafna annarra olíuflutningaskipa á svæðinu, um að þau gætu orðið skotmörk Írana. Sérstaklega var vísað til skipa undan ströndum Kúveit og Barein, sem Íranir segja hýsa bandarískar hersveitir og aðstoða við árásir á Íran.

Svipað atvik átti sér stað um helgina, þegar Bandaríkjamenn réðust á þrjú olíuflutningaskip, eftir að Íranir skutu skotflaugum að bandarískum. Engar eldflaugar hafa hæft bandarísk herskip, samkvæmt AP fréttaveitunni.

Á tíunda tímanum hafa borist fregnir frá Íran af því að fjölda eldflauga hafi verið skotið á loft þaðan. Loftvarnarsírenur hafa ómað í Jórdaníu. Myndefni þaðan hefur sýnt loftvarnir skjóta niður eldflaugar.

Wall Street Journal segir að árásirnar veki áhyggjur hjá Bandaríkjamönnum. Þær sýni fram á aukna getu Írana og að klerkastjórnin gæti verið að fá aðstoð frá Rússum og Kínverjum.

Embættismenn í Íran segjast vera að nota nýjar og betri eldflaugar til að gera árásir á bandarísk herskip. Íranir þurfa þó upplýsingar um hvar herskipin eru og þær gætu verið að berast frá Rússum eða Kínverjum, samkvæmt heimildarmönnum WSJ.

Til í frekari átök

Árásir Írana benda þykja einnig benda til þess að leiðtogar ríkisins séu tilbúnir í frekari átök við Bandaríkjamenn.

Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur um nokkurt skeið í rauninni snúist um það hver geti þolað átökin lengur. Bandaríkjamenn hafa reynt að þvinga klerkastjórnina til uppgjafar með herkví og með því að reyna að einangra Íran frá öðrum ríkjum.

Sjá einnig: Getur „D-dagur“ Trumps gegn Íran skilað árangri?

Stríðið er þó verulega óvinsælt í Bandaríkjunum, eins og víðast hvar annars staðar, og klerkastjórnin virðist hafa séð tækifæri á því að koma höggi á Trump í þingkosningunum í nóvember með því að nota takmarkanir á siglingum um Hormússund til að hækka olíuverð um heiminn allan.

Staða klerkastjórnarinnar hefur þó versnað töluvert, þar olíusala ríkisins er lítil sem engin. Á sama tíma hefur flæði olíuafurða gegnum Hormússund og um aðrar leiðir aukist.

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