Réðust á fleiri olíuflutningaskip Samúel Karl Ólason skrifar 8. september 2026 21:43 EA-18G Growler herþotu flogið af flugmóðurskipinu USS George Washington á dögunum. Sjóher Bandaríkjanna Bandaríkjamenn gerðu í dag árásir á fleiri olíuflutningaskip Írana, eftir að Íranir skutu eldflaugum í átt að bandarísku herskipi. Árásirnar voru gerðar á olíuflutningaskip nærri Kharg-eyju í Hormússundi en óljóst er hve mörg skip ráðist var á. Íranir svöruðu með umfangsmiklum eldflaugaárásum. Ríkismiðlar Íran hafa birt viðvarnir frá leiðtogum Byltingarvarðar Íran til áhafna annarra olíuflutningaskipa á svæðinu, um að þau gætu orðið skotmörk Írana. Sérstaklega var vísað til skipa undan ströndum Kúveit og Barein, sem Íranir segja hýsa bandarískar hersveitir og aðstoða við árásir á Íran. Svipað atvik átti sér stað um helgina, þegar Bandaríkjamenn réðust á þrjú olíuflutningaskip, eftir að Íranir skutu skotflaugum að bandarískum. Engar eldflaugar hafa hæft bandarísk herskip, samkvæmt AP fréttaveitunni. Á tíunda tímanum hafa borist fregnir frá Íran af því að fjölda eldflauga hafi verið skotið á loft þaðan. Loftvarnarsírenur hafa ómað í Jórdaníu. Myndefni þaðan hefur sýnt loftvarnir skjóta niður eldflaugar. Iranian missiles are targeting U.S. bases in Jordan. pic.twitter.com/x4NwvCt8Lg— Clash Report (@clashreport) September 8, 2026 Wall Street Journal segir að árásirnar veki áhyggjur hjá Bandaríkjamönnum. Þær sýni fram á aukna getu Írana og að klerkastjórnin gæti verið að fá aðstoð frá Rússum og Kínverjum. Embættismenn í Íran segjast vera að nota nýjar og betri eldflaugar til að gera árásir á bandarísk herskip. Íranir þurfa þó upplýsingar um hvar herskipin eru og þær gætu verið að berast frá Rússum eða Kínverjum, samkvæmt heimildarmönnum WSJ. Additional footage of tonight's massive Iranian ballistic missile attack on Muwaffaq Salti Airbase in Jordan via @kimhvik2. More than 60 PATRIOT interceptors were fired. Multiple Iranian cluster-munition MRBMs can be seen incoming. pic.twitter.com/XNMtW1s94h— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2026 Til í frekari átök Árásir Írana benda þykja einnig benda til þess að leiðtogar ríkisins séu tilbúnir í frekari átök við Bandaríkjamenn. Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur um nokkurt skeið í rauninni snúist um það hver geti þolað átökin lengur. Bandaríkjamenn hafa reynt að þvinga klerkastjórnina til uppgjafar með herkví og með því að reyna að einangra Íran frá öðrum ríkjum. Sjá einnig: Getur „D-dagur“ Trumps gegn Íran skilað árangri? Stríðið er þó verulega óvinsælt í Bandaríkjunum, eins og víðast hvar annars staðar, og klerkastjórnin virðist hafa séð tækifæri á því að koma höggi á Trump í þingkosningunum í nóvember með því að nota takmarkanir á siglingum um Hormússund til að hækka olíuverð um heiminn allan. Staða klerkastjórnarinnar hefur þó versnað töluvert, þar olíusala ríkisins er lítil sem engin. Á sama tíma hefur flæði olíuafurða gegnum Hormússund og um aðrar leiðir aukist. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Jórdanía Hernaður Skipaflutningar Bensín og olía Mest lesið Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Innlent „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Innlent Töluðu saman í klukkutíma Erlent „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Innlent Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Innlent Sendiherrann tekinn á teppið eftir færslu Trumps Innlent Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Innlent Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Innlent Svona var bein útsending Vísis frá setningu Alþingis Innlent „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Innlent Fleiri fréttir Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Ísland á Ameríkukorti Trumps Stöðnun og dýrtíð að baki stórsigri AfD Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Gengið til tímamótakosninga í Þýskalandi Funda um framgang stríðsins: „Þeir eru á ómögulega slæmum stað“ Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Sjá meira