Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Freyja Þórisdóttir skrifar 28. september 2026 18:08 Vilhjálmur Birgisson er formaður SGS. Vísir/Vilhelm Starfsgreinasamband Íslands (SGS) hefur skilað umsögn um frumvarp vegna fjárlaga 2027 en þar gagnrýnir sambandið harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir stjórnvalda. Sambandið geti með engu móti stutt það óbreytt og telur að „stjórnvöld þurfi að horfast í augu við eigin ábyrgð á verðbólguþróuninni“. Er þetta meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá sambandinu en þar segir einnig að í umsögn sinni bendi SGS á að launafólk hafi „lagt sitt af mörkum til stöðugleika með hóflegum langtímakjarasamningum. Forsenda þeirra hafi verið að allir tækju þátt í að halda aftur af verðlagi svo ná mætti niður verðbólgu og vöxtum.“ Þrátt fyrir það geri stjórnvöld ráð fyrir því að fjölmargir skattar og gjöld hækki um 5,2 prósent og kílómetragjaldið um nær 16 prósent. Sambandið hafi kallað eftir því að verð- og gjaldskrárhækkanir verði ekki umfram 2,5 prósent út gildistíma kjarasamninga; það gildi um alla. „Það gengur ekki að kalla eftir ábyrgð launafólks, sveitarfélaga og atvinnulífs en að ríkið sjálft hækki skatta og gjöld langt umfram þau mörk sem aðrir eru beðnir um að virða,“ segir sömuleiðis í tilkynningunni. SGS bendir sérstaklega á að hækkun kílómetragjalds komi illa við íbúa landsbyggðarinnar, þar sem vegalengdir til og frá vinnu og þjónustu séu víða langar og almenningssamgöngur ekki raunhæfur kostur. Hækkunin geti jafnframt aukið flutningskostnað og þrýst upp vöruverði. Frumvarpið feli einnig í sér breytingar á uppfærslu persónuafsláttar og skattþrepa sem leiði til þess að einstaklingar greiði samtals 3,1 milljarði meira í skatt árið 2027 en ella. „Stjórnvöld áætla sjálf að ráðstafanir frumvarpsins hækki vísitölu neysluverðs um 0,32 prósent. SGS telur því að stjórnvöld þurfi að horfast í augu við eigin ábyrgð á verðbólguþróuninni.“ Fjárlagafrumvarp 2027 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Kílómetragjald Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Erlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Fleiri fréttir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Slökkvilið kallað út í Hafnarfjörð Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sextán ára unglingar sóttir í bæinn eftir afskipti lögreglu Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Sjá meira