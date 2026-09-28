Innlent

Gagn­rýna harð­lega fyrir­hugaðar skatta- og gjaldahækkanir

Freyja Þórisdóttir skrifar
Vilhjálmur Birgisson er formaður SGS.
Vilhjálmur Birgisson er formaður SGS. Vísir/Vilhelm

Starfsgreinasamband Íslands (SGS) hefur skilað umsögn um frumvarp vegna fjárlaga 2027 en þar gagnrýnir sambandið harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir stjórnvalda. Sambandið geti með engu móti stutt það óbreytt og telur að „stjórnvöld þurfi að horfast í augu við eigin ábyrgð á verðbólguþróuninni“.

Er þetta meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá sambandinu en þar segir einnig að í umsögn sinni bendi SGS á að launafólk hafi „lagt sitt af mörkum til stöðugleika með hóflegum langtímakjarasamningum. Forsenda þeirra hafi verið að allir tækju þátt í að halda aftur af verðlagi svo ná mætti niður verðbólgu og vöxtum.“

Þrátt fyrir það geri stjórnvöld ráð fyrir því að fjölmargir skattar og gjöld hækki um 5,2 prósent og kílómetragjaldið um nær 16 prósent. Sambandið hafi kallað eftir því að verð- og gjaldskrárhækkanir verði ekki umfram 2,5 prósent út gildistíma kjarasamninga; það gildi um alla.

„Það gengur ekki að kalla eftir ábyrgð launafólks, sveitarfélaga og atvinnulífs en að ríkið sjálft hækki skatta og gjöld langt umfram þau mörk sem aðrir eru beðnir um að virða,“ segir sömuleiðis í tilkynningunni.

SGS bendir sérstaklega á að hækkun kílómetragjalds komi illa við íbúa landsbyggðarinnar, þar sem vegalengdir til og frá vinnu og þjónustu séu víða langar og almenningssamgöngur ekki raunhæfur kostur. Hækkunin geti jafnframt aukið flutningskostnað og þrýst upp vöruverði.

Frumvarpið feli einnig í sér breytingar á uppfærslu persónuafsláttar og skattþrepa sem leiði til þess að einstaklingar greiði samtals 3,1 milljarði meira í skatt árið 2027 en ella.

„Stjórnvöld áætla sjálf að ráðstafanir frumvarpsins hækki vísitölu neysluverðs um 0,32 prósent. SGS telur því að stjórnvöld þurfi að horfast í augu við eigin ábyrgð á verðbólguþróuninni.“

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